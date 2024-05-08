UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, perşembe günü. oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı finalinde Atalanta-Olimpik Marsilya ve Bayer Leverkusen-Roma maçları oynanacak.



İlk maçı 2-0 kazanan Almanya ekibi Bayer Leverkusen, İtalya'nın Roma takımını Leverkusen kentindeki BayArena'da oynanacak rövanşta ağırlayacak.



İtalya temsilcisi Atalanta ise Fransa ekibi Olimpik Marsilya'yı 1-1 beraberlikle biten ilk maçın rövanşında Bergamo şehrindeki Gewiss Stadı'nda konuk edecek.



İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak. Bayer Leverkusen-Roma maçı TV8,5'tan, Atalanta-Olimpik Marsilya mücadelesi ise EXXEN'den naklen yayımlanacak.



UEFA Avrupa Ligi final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU