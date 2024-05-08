Beşiktaşlı voleybolcular Beşiktaş maçında!

Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad'tan takım arkadaşı Yuliya Brovkina ile birlikte Beşiktaş-Ankaragücü maçını izlemek için Tüpraş Stadyumu'na geldi.
Beşiktaş'ın yeni transferleri Beliz Başkır ve Saliha Şahin, müsabakayı Ebrar ile birlikte izledi. Öte yandan İki transfer stadyum ekranından maçı öncesi taraftara tanıtıldı.
Öte yandan Polonyalı smaçör Olivia Rozanski de önümüzdeki sezon siyah-beyazlı takımda forma giyecek.
EBRAR MVP SEÇİLDİ
Lokomotiv Kaliningrad'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu (MVP) seçildi. Milli voleybolcu, sezonu 785 sayıyla bitirerek rekor kırmıştı. Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Lokomotiv Kaliningrad, Rusya Ligi'nde sezonu 2'nci sırada tamamaladı. Rusya Ligi'nde şampiyonluğu Zoran Terzic yönetimindeki Dinamo-Ak Bars kazandı.
Beşiktaş'ın yeni transferleri Beliz Başkır ve Saliha Şahin, müsabakayı Ebrar ile birlikte izledi. Öte yandan İki transfer stadyum ekranından maçı öncesi taraftara tanıtıldı.
Öte yandan Polonyalı smaçör Olivia Rozanski de önümüzdeki sezon siyah-beyazlı takımda forma giyecek.
EBRAR MVP SEÇİLDİ
Lokomotiv Kaliningrad'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu (MVP) seçildi. Milli voleybolcu, sezonu 785 sayıyla bitirerek rekor kırmıştı. Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Lokomotiv Kaliningrad, Rusya Ligi'nde sezonu 2'nci sırada tamamaladı. Rusya Ligi'nde şampiyonluğu Zoran Terzic yönetimindeki Dinamo-Ak Bars kazandı.
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