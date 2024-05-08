Güreşte son olimpiyat kotaları İstanbul'da sahiplerini bulacak

Güreşte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alacak son sporcuların belirleneceği Dünya Olimpiyat Elemeleri, perşembe günü İstanbul'da başlayacak.



Türkiye Güreş Federasyonunun ev sahipliğinde Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek elemelerde 93 ülkeden sporcular, olimpiyat kotası için mücadele edecek.



Türk Milli Takımı güreşçilerinin de yer alacağı kota mücadelesinde perşembe günü grekoromen stil müsabakaları yapılacak.



Organizasyona 10 Mayıs Cuma günü grekoromen stil ve kadınlar, 11 Mayıs Cumartesi günü kadınlar ve serbest stil müsabakalarıyla devam edilecek.



Dünya Olimpiyat Elemeleri, 12 Mayıs Pazar günü serbest stildeki mücadelelerle tamamlanacak.





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