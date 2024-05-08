Denver Nuggets yıldızı Jamal Murray, sahaya nesne fırlatması sebebiyle NBA tarafından 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.



NBA başkan yardımcısı ve basketbol operasyonları başkanı Joe Dumars, yaptığı açıklamada Jamal Murray'nin Pazartesi günü Minnesota Timberwolves ile oynanan playoff ikinci turu serisinin 2. maçında sahaya doğru bir nesne fırlatması nedeniyle 100 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.



Lig, Murray'ye eylemlerinden dolayı uzaklaştırma cezası vermemeyi tercih etti.



Maçın ilk yarısında benchte oturduğu sırada Murray, pota altında basket bulmaya çalışan Wolves uzunu Karl-Anthony Towns'ın ayaklarının yakınına doğru bir sıcak su torbası fırlatmıştı.



Towns maçta sakatlanmazken, Minnesota başantrenörü Chris Finch karşılaşmanın ardından Murray'ye "Bu tehlikeli ve affedilmez bir hareket." ifadeleriyle sert çıkışmıştı.



Serinin 3. maçı Cuma günü Minnesota'da oynanacak.



