Rizespor'da İlhan Palut gelişmesi

Rizespor'da aldığı başarılı sonuçlarla taraftarları mest eden İlhan Palut için yönetici Hasan Yavuz Bakır, açıklama yaptı.



Yavuz, kontratı bitecek Palut için, "İlhan Palut, Rizespor'da mutlu. Şahsi yorumum; Rizespor'da devam edecek. İlhan Hoca ile sözleşme uzatma konusunda prensip olarak anlaştık. Fakat şu anda resmi imzalar atılmadı" dedi.



Hasan Yavuz Bakır, Premier Lig'de Nottingham Forest'ten kiralanan ve 31 maçta 2 gol, 7 asistle büyük katkı sağlayan İngiliz yıldızları Jonjo Shelvey'i de istediklerini belirtti. Bakır, "Shelvey, Rize'de mutlu, bizler de performansından memnunuz. Ancak kulübü ile sözleşmesi devam ediyor. Maddi şartlar oluşursa Shelvey'i kadromuza katacağız" diye konuştu.





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