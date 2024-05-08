Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile yeniden anlaştı

Beşiktaş Emlakjet, başarılı bir sezon geçirdiği başantrenörü Dusan Alimpijevic ile mutlu sona yakın.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş Emlakjet, tecrübeli koç Dusan Alimpijevic, ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.



Haberde, Alimpijevic'in yeni kontratında yıllık 450 bin euro kazanacağı belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Beşiktaş Emlakjet ile EuroCup'ta yarı finale çıkma başarısı gösteren Alimpijevic, Basketbol Süper Ligi'nde de normal sezonu üçüncü tamamladı.





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