Karşıyaka'da genç Ferdi vazgeçilmez oldu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup Play-Off'u ilk turunda evinde oynadığı Anadolu Üniversitesi maçını 1-0 kaybedip 2'nci Lig'e yükselme hayallerine veda eden Karşıyaka'da sol bek Ferdi Burgaz sezonun dikkat çeken oyuncularından biri oldu.



Yeşil-kırmızılıların altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon Karşıyaka'da 25 maçta forma giydi.



Toplam 2 bin 11 dakika sahada kalan oyuncu, üst liglerde mücadele eden birçok kulübün de transfer listesine girdi. Ferdi, bu sezon Karşıyaka'da 2 asistle oynadı.



Karşıyaka'da bu sezon en çok süreyi alan futbolcu ise orta saha oyuncusu Emre Keleşoğlu oldu. Emre 28 maçta 2 bin 32 dakika görev yaptı.





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