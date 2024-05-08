Karşıyaka'da genç Ferdi vazgeçilmez oldu

Karşıyaka'nın 20 yaşındaki sol beki Ferdi Burgaz, sergilediği oyunla birçok takımın ilgisini çekerek takımının vazgeçilmezi oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Karşıyaka'da genç Ferdi vazgeçilmez oldu
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08 Mayıs 2024 14:56
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup Play-Off'u ilk turunda evinde oynadığı Anadolu Üniversitesi maçını 1-0 kaybedip 2'nci Lig'e yükselme hayallerine veda eden Karşıyaka'da sol bek Ferdi Burgaz sezonun dikkat çeken oyuncularından biri oldu.

Yeşil-kırmızılıların altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon Karşıyaka'da 25 maçta forma giydi.

Toplam 2 bin 11 dakika sahada kalan oyuncu, üst liglerde mücadele eden birçok kulübün de transfer listesine girdi. Ferdi, bu sezon Karşıyaka'da 2 asistle oynadı.

Karşıyaka'da bu sezon en çok süreyi alan futbolcu ise orta saha oyuncusu Emre Keleşoğlu oldu. Emre 28 maçta 2 bin 32 dakika görev yaptı.

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