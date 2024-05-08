Galatasaray'da Rafa Silva'dan vazgeçildi!

Galatasaray, gündeme gelen Rafa Silva transferinden yüksek maliyet nedeniyle vazgeçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Rafa Silva'dan vazgeçildi!
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08 Mayıs 2024 08:10
Dries Mertens'le devam kararı alan Galatasaray, 10 numara transferinden ise vazgeçmeyecek.

Bu bölgeye Mertens'ten daha genç bir isim Şampiyonlar Ligi için düşünülüyor. Bir süre önce temas kurulan Benfica ile sözleşmesi bitecek olan Rafa Silva, yüksek maliyeti nedeniyle listeden çıktı.

Galatasaray, yeni 10 numara arayışlarına başladı.

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