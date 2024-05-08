CANLI: Galatasaray'da seçim öncesi son divan

Galatasaray'da Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un başkanlık yarışına gireceği 25 Mayıs'taki kongre öncesi son Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor. Canlı aktarıyoruz.
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Divan Kurulu'nda öncelikle Süheyl Batum söz aldı ve yönetim kurulu ile birlikte denetim kurulu ve sicil kurulunu isim isim tanıttı.
Süheyl Batum: "Daha önceden söylediğim gibi 3 Mayıs'ta aday olarak listemizi teslim ettik. Bu seçimlerin de Galatasaray camiasına, bütün taraftara, tüm spor kamuoyuna hayırlı, iyi, güzel olmasını diliyorum. Başta saygıdeğer başkanımıza başarılar diliyorum. Bütün Galatasaraylılar'a ve bizim için de iyi geçmesini diliyorum."
Süheyl Batum: "Ben kimim, neden Galatasaray Spor Kulübü'nde bir anda ortaya çıktım? Bunu çok kişi bilmeyebilir. Semih Haznedaroğlu geldi, ben Semih Ağabey'in, Semih Bey'in listesi adına burada konuşma yapan insanlardan bir tanesiyim, ta 1983 yılında. Ben 2000'de Faruk Süren'e karşı Alp Bey'in hazırladığı listede yönetim kurulu üyesi olarak yer aldım. Ben 2021'de çok sevgili arkadaşım Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde Disiplin Kurulu Başkanı idim. Benim Galatasaray ile ilişkilerim 2024'te tesadüfen başlamadı. Kemal Onar ile, Allah rahmet eylesin, onla beraber Galatasaray tüzüğü için 3 hukukçudan bir tanesiyim. Anıl Büyükerol da o grubun içindeydi. Galatasaray Spor Kulübü'nün ve camianın içinde, Mustafa Cengiz döneminde kendim gidip 1959 öncesi şampiyonlukların hukuken mümkün olmadığını ilettim."
Sühely Batum: "Bizim için 24. şampiyonluk çok önemli. Ona halel getirmek istemediğimizi söyledik. 24. şampiyonluğumuzu kazanmaktan en az sizler kadar mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Özellikle şunu söyleyeyim, neden çıktık peki? 3 nedeni var, çok büyük. Bir kere demokrasi. Galatasaray'a yakışan demokrasidir. Seçimlerimizin olgunluk içinde geçmesidir. Galatasaray üyelerinin birbirine büyük bir saygı içerisinde olması, birbirine müsamahalı davranmasıdır. Biz bunu liseden, bazılarımız camianın içerisinden bazılarımız da taraftar olarak sonuna kadar iliklerine yerleştirmiş insanlarız."
Süheyl Batum: "Listemizde yer alan kişiler muhalif değildir, düşman değildir. Bizler yönetim üyelerine ve sayın başkana kin içinde, hınç içinde olan insanlar değiliz ama şunu açık söyleyelim, Okan Buruk bizim gözbebeğimiz. Erden Timur, Muslera efsanemiz, Icardi, Torreira, Abdülkerim, Barış Alper, Nelsson gibi harika bir kombinasyonun kimilerine gözden kaçırttığı Galatasaray'ın geleceği konusunda endişeye düşen, bu konuda kazanırsa gereğini yapacak, kazanamazsa denetim görevini yapmak isteyen kişileriz. Bizler şampiyonluğu herkes kadar istiyoruz. Bizler şampiyonluğumuzun bazı şeylerin gözden kaçmasını, bir daha telafisi çok zor olan bir girdabın içinde kalmasını istemeyen kişileriz."
OKAN BURUK, ERDEN TİMUR
Süheyl Batum: "Biz yönetim kurulu üyelerinin ve Galatasaray'ın yandaşlarıyız, dostlarıyız. Neden yaptığımızı söylerken 2 kişiye özel bir teşekkür edeceğim. Bu olaylar vardı evet. Bazı arkadaşlarımız tamamının bilincinde olmayabilirdi ama 2 kişiye teşekkür etmek istiyorum. Bu yola çıkarken iki çok değerli insandan çok büyük destek gördüğümü ifade etmek isterim. Onlardan bir tanesi bizim dediğim gibi başkanlığımızı yapmış olan, bize öyle böyle Türkiye'de koşullar çok değişti ama borçsuz bir Galatasaray devreden, kasasında nakit para bırakan en son başkanımız olan Sayın Alp Yalman'a yürekten teşekkür etmek istiyorum. Beni ve bazı arkadaşlarımı, düşman değil ama Galatasaray'da demokratik görevini yapan kişiler olarak kendimizi algılamama neden oldu. İkinci kişi de yine Galatasaray'da, bugün açık söyleyeyim, vizyonun arttığını, geliştiğini söylüyoruz, vizyon kuruluşundaki Türk olmayan takımları yenmekten, Icardiler'den bahsediyoruz, bu vizyonu bize getiren, efsanemiz Muslera'yı 15 dakikada getiren, Drogba gibi dünyanın en önemli golcülerinden birini getiren, Sneijder'i getiren sayın başkan Ünal Aysal'a desteklediği ve yanımızda olduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Bu teşekkürün yanında bir şey daha söylemek istiyorum. Kendisi bize, seçimleri kazanırsanız, Sportif AŞ'nin başında olurum ve her türlü desteği veririm gerek kendim gerek kontaklarım dedi. Sizler olmasaydınız bu arkadaşlar yanyana olmazdı."
Süheyl Batum: "Sağda solda bir takım yazılar var. Bunlar gelirse Okan Buruk'u atacaklar falan. Siz Galatasaraylılar'ın buna inanacağına zerre kadar inanmıyorum. Kapıdan, kulüpten, liseden geçmiş insanlar böyle zırvalara inanmaz. Ben ve arkadaşlarım, Okan Buruk'un ayağının kırıldığı gün o stadyumda olan, 3-5 metre geriden maçı seyreden yanına gelip sarı kart vermekle yetinen, çok saygıdeğer hakemin olduğu gün o stadyumda yüreğinin bir bölümünü bırakan insanlarız. Okan Buruk'a karşı olabilir miyiz! O kadar memnunuz ki Okan Buruk ile, o kombinasyonu sağlayan futbolcular ile, Erden Timur ile her zaman beraber olmayı bir borç olarak biliriz. Bir Galatasaraylılık yükümlülüğü olarak biliriz."
Süheyl Batum: "Neden Süheyl Batum? 2022'de bir seçim yaşadık. Seçim son saniyede iptal edildi. İptal gerekçesi belliydi, nasıl edildiği belliydi ve orada hukuki süreçlerin hiçbirine uymadan, itiraz süresi kabul edilmeden, evraklar zerre kadar incelenmeden, bizim istinaf başvurumuzun reddedildiğini ve tedbir kararının devam ettiğini yakından gördük. Daha sonra yine siyasal bir nedenle, bunda kimsenin şeyi yok, o siyasal planı belirleyenler var. Ne başkanların ne adayların... Bir anda adaylar değişti. Biz bundan, sayın başkanın gelmesinden memnunuz. Bunun siyasal olayla olmasından gayrımemnunuz."
Süheyl Batum: "Çok açık söyleyeyim. Bunun bize göre günümüze kadar devam ettiği gibi bir görünümü görüyoruz. Galatasaray, Atatürk'ün ve Atatürk ilkelerinin, demokrasinin, kültürün, geleneklerin kurumudur. Bu camiada sakın bunu bir hakaretamiz olarak algılamayın, ne bir başkanın, ne bir yöneticinin bir seçimde adaylardan bir tanesinin lehinde ve aleyhinde olmasını kabul etmiyoruz. Kimse kusura bakmasın. Çok net söylüyorum. Tabii ki farklı siyasal partilerden insanlar olur. Burası demokratik kurumdur ama o siyasal aktörlerden birinin doğrudan doğruya lehindeyim, Galatasaray bayrağının altında yapılmasını içimize sindiremedik, sindiremiyoruz."
Süheyl Batum: "Galatasaray Spor Kulübü, bir tek siyasal figürün arkasında ve yanında olur, Mustafa Kemal Atatürk'ün, başka hiç kimsenin olmaz. Bunu bir siyasal eleştiri olarak söylemiyorum. Bunu gerçek olarak düşünüyorum, olmaması gerekir."
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Divan Kurulu'nda öncelikle Süheyl Batum söz aldı ve yönetim kurulu ile birlikte denetim kurulu ve sicil kurulunu isim isim tanıttı.
Süheyl Batum: "Daha önceden söylediğim gibi 3 Mayıs'ta aday olarak listemizi teslim ettik. Bu seçimlerin de Galatasaray camiasına, bütün taraftara, tüm spor kamuoyuna hayırlı, iyi, güzel olmasını diliyorum. Başta saygıdeğer başkanımıza başarılar diliyorum. Bütün Galatasaraylılar'a ve bizim için de iyi geçmesini diliyorum."
Süheyl Batum: "Ben kimim, neden Galatasaray Spor Kulübü'nde bir anda ortaya çıktım? Bunu çok kişi bilmeyebilir. Semih Haznedaroğlu geldi, ben Semih Ağabey'in, Semih Bey'in listesi adına burada konuşma yapan insanlardan bir tanesiyim, ta 1983 yılında. Ben 2000'de Faruk Süren'e karşı Alp Bey'in hazırladığı listede yönetim kurulu üyesi olarak yer aldım. Ben 2021'de çok sevgili arkadaşım Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde Disiplin Kurulu Başkanı idim. Benim Galatasaray ile ilişkilerim 2024'te tesadüfen başlamadı. Kemal Onar ile, Allah rahmet eylesin, onla beraber Galatasaray tüzüğü için 3 hukukçudan bir tanesiyim. Anıl Büyükerol da o grubun içindeydi. Galatasaray Spor Kulübü'nün ve camianın içinde, Mustafa Cengiz döneminde kendim gidip 1959 öncesi şampiyonlukların hukuken mümkün olmadığını ilettim."
Sühely Batum: "Bizim için 24. şampiyonluk çok önemli. Ona halel getirmek istemediğimizi söyledik. 24. şampiyonluğumuzu kazanmaktan en az sizler kadar mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Özellikle şunu söyleyeyim, neden çıktık peki? 3 nedeni var, çok büyük. Bir kere demokrasi. Galatasaray'a yakışan demokrasidir. Seçimlerimizin olgunluk içinde geçmesidir. Galatasaray üyelerinin birbirine büyük bir saygı içerisinde olması, birbirine müsamahalı davranmasıdır. Biz bunu liseden, bazılarımız camianın içerisinden bazılarımız da taraftar olarak sonuna kadar iliklerine yerleştirmiş insanlarız."
Süheyl Batum: "Listemizde yer alan kişiler muhalif değildir, düşman değildir. Bizler yönetim üyelerine ve sayın başkana kin içinde, hınç içinde olan insanlar değiliz ama şunu açık söyleyelim, Okan Buruk bizim gözbebeğimiz. Erden Timur, Muslera efsanemiz, Icardi, Torreira, Abdülkerim, Barış Alper, Nelsson gibi harika bir kombinasyonun kimilerine gözden kaçırttığı Galatasaray'ın geleceği konusunda endişeye düşen, bu konuda kazanırsa gereğini yapacak, kazanamazsa denetim görevini yapmak isteyen kişileriz. Bizler şampiyonluğu herkes kadar istiyoruz. Bizler şampiyonluğumuzun bazı şeylerin gözden kaçmasını, bir daha telafisi çok zor olan bir girdabın içinde kalmasını istemeyen kişileriz."
OKAN BURUK, ERDEN TİMUR
Süheyl Batum: "Biz yönetim kurulu üyelerinin ve Galatasaray'ın yandaşlarıyız, dostlarıyız. Neden yaptığımızı söylerken 2 kişiye özel bir teşekkür edeceğim. Bu olaylar vardı evet. Bazı arkadaşlarımız tamamının bilincinde olmayabilirdi ama 2 kişiye teşekkür etmek istiyorum. Bu yola çıkarken iki çok değerli insandan çok büyük destek gördüğümü ifade etmek isterim. Onlardan bir tanesi bizim dediğim gibi başkanlığımızı yapmış olan, bize öyle böyle Türkiye'de koşullar çok değişti ama borçsuz bir Galatasaray devreden, kasasında nakit para bırakan en son başkanımız olan Sayın Alp Yalman'a yürekten teşekkür etmek istiyorum. Beni ve bazı arkadaşlarımı, düşman değil ama Galatasaray'da demokratik görevini yapan kişiler olarak kendimizi algılamama neden oldu. İkinci kişi de yine Galatasaray'da, bugün açık söyleyeyim, vizyonun arttığını, geliştiğini söylüyoruz, vizyon kuruluşundaki Türk olmayan takımları yenmekten, Icardiler'den bahsediyoruz, bu vizyonu bize getiren, efsanemiz Muslera'yı 15 dakikada getiren, Drogba gibi dünyanın en önemli golcülerinden birini getiren, Sneijder'i getiren sayın başkan Ünal Aysal'a desteklediği ve yanımızda olduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Bu teşekkürün yanında bir şey daha söylemek istiyorum. Kendisi bize, seçimleri kazanırsanız, Sportif AŞ'nin başında olurum ve her türlü desteği veririm gerek kendim gerek kontaklarım dedi. Sizler olmasaydınız bu arkadaşlar yanyana olmazdı."
Süheyl Batum: "Sağda solda bir takım yazılar var. Bunlar gelirse Okan Buruk'u atacaklar falan. Siz Galatasaraylılar'ın buna inanacağına zerre kadar inanmıyorum. Kapıdan, kulüpten, liseden geçmiş insanlar böyle zırvalara inanmaz. Ben ve arkadaşlarım, Okan Buruk'un ayağının kırıldığı gün o stadyumda olan, 3-5 metre geriden maçı seyreden yanına gelip sarı kart vermekle yetinen, çok saygıdeğer hakemin olduğu gün o stadyumda yüreğinin bir bölümünü bırakan insanlarız. Okan Buruk'a karşı olabilir miyiz! O kadar memnunuz ki Okan Buruk ile, o kombinasyonu sağlayan futbolcular ile, Erden Timur ile her zaman beraber olmayı bir borç olarak biliriz. Bir Galatasaraylılık yükümlülüğü olarak biliriz."
Süheyl Batum: "Neden Süheyl Batum? 2022'de bir seçim yaşadık. Seçim son saniyede iptal edildi. İptal gerekçesi belliydi, nasıl edildiği belliydi ve orada hukuki süreçlerin hiçbirine uymadan, itiraz süresi kabul edilmeden, evraklar zerre kadar incelenmeden, bizim istinaf başvurumuzun reddedildiğini ve tedbir kararının devam ettiğini yakından gördük. Daha sonra yine siyasal bir nedenle, bunda kimsenin şeyi yok, o siyasal planı belirleyenler var. Ne başkanların ne adayların... Bir anda adaylar değişti. Biz bundan, sayın başkanın gelmesinden memnunuz. Bunun siyasal olayla olmasından gayrımemnunuz."
Süheyl Batum: "Çok açık söyleyeyim. Bunun bize göre günümüze kadar devam ettiği gibi bir görünümü görüyoruz. Galatasaray, Atatürk'ün ve Atatürk ilkelerinin, demokrasinin, kültürün, geleneklerin kurumudur. Bu camiada sakın bunu bir hakaretamiz olarak algılamayın, ne bir başkanın, ne bir yöneticinin bir seçimde adaylardan bir tanesinin lehinde ve aleyhinde olmasını kabul etmiyoruz. Kimse kusura bakmasın. Çok net söylüyorum. Tabii ki farklı siyasal partilerden insanlar olur. Burası demokratik kurumdur ama o siyasal aktörlerden birinin doğrudan doğruya lehindeyim, Galatasaray bayrağının altında yapılmasını içimize sindiremedik, sindiremiyoruz."
Süheyl Batum: "Galatasaray Spor Kulübü, bir tek siyasal figürün arkasında ve yanında olur, Mustafa Kemal Atatürk'ün, başka hiç kimsenin olmaz. Bunu bir siyasal eleştiri olarak söylemiyorum. Bunu gerçek olarak düşünüyorum, olmaması gerekir."