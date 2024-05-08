Bedensel engelli Cemalinur Susam'ın hedefi şampiyonluk

Ankara'da yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdüren doğuştan bedensel engelli Cemalinur Susam (29), 2 yıl önce başladığı para dans sporunda eğitim almadan, yalnızca kendi çabaları ile Türkiye 3'üncüsü oldu. Susam, uluslararası yarışmalarda madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Cemalinur Susam, doğuştan gelen 'ayrık omurga' diye anılan Spina Bifida hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürüyor. Susam, 2 yıl önce bir dansçıdan esinlenerek para dans sporu ile tanıştı.



İnternette gördüğü videolar ile evinin salonunda dans etmeye başlayan Susam, ailesinin desteği ve kendi çabaları ile yarışmalara katıldı. Dışarıdan hiçbir eğitim almadan katıldığı yarışmada Tekerlekli Sandalye Para Dans Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü olan Susam, kendisine maddi destek olacak bir sponsor ile yeni başarılara imza atmak istiyor. Susam, uluslararası para dans turnuvalarında Türkiye'yi temsil edip madalyalar kazanmayı hedefliyor.



'EVİMİN SALONUNDA ÇALIŞIYORUM'



Cemalinur Susam, tekerlekli sandalye üzerinde dans etmeyi tek başına öğrendiğini belirterek, "Bu sporu internetten araştırarak ve videolar izleyerek öğrendim. Şu ana kadar 2 Türkiye şampiyonasına katıldım, birinde 3'üncü oldum ama diğerinde maalesef olmadı. Yarışmalara evde hazırlanıyorum, kıyafet, koreografi ve diğer uğraşları kendim çalışıyorum. Şu ana kadar hiçbir eğitim almadım, evimin salonunda çalışarak hazırlanıyorum. Sadece izleyerek ve görerek çalıştım. Bu benim için zor oluyor, bir eğitmen olsa çok daha iyi olur. Hedeflerim arasında tabii ki ilk önce Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak. Daha sonra Dünya Şampiyonası'na katılmak ve ülkemi temsil etmek, İstiklal Marşımızı bütün dünyaya duyurmak ve okutmak istiyorum. Açıkçası bu spora bireysel olarak devam ettiğim için masraflar beni biraz zorluyor. Bir sponsor olsa çok daha iyi olur. Ulaşım ve konaklama gibi masraflar için sponsora ihtiyacım var. Kıyafetlerim diğer şeyleri ben karşılıyorum ama konaklama ve ulaşım için sponsor gerekiyor" diye konuştu.





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