Türk Telekom'dan play-off için açıklama

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Selçuk Ernak, "Umarım Fenerbahçe Beko son iki maçını kazanır. Kimse başka maçların sonuçlarına bağlı olarak play-off'a girmek istemez. Ancak biz 6-7 maçımızı son topta kaybetmiş bir takım olarak maalesef bu durumu biraz kendimiz hazırladık." dedi.



Ernak, AA muhabirine 2023-2024 sezonunu değerlendirdi, takımının gelecek planlarından bahsetti.



26 Ekim 2023'te Türk Telekom'un başına geldiğinde kendisini yaralı ve problemli bir takımın içinde bulduğunu belirten Ernak, işlemeyen sistemlerle yola devam edilemeyeceğini gördüğünü ifade etti.



Ona göre hareket ederek kadroda revizyona gittiğini vurgulayan Ernak, göreve geldikten sonra takımın ruh halini ve oynadığı basketbolu düzeltmek adına bir takım reformlar yaptıklarını dile getirdi.



Ernak, bu kapsamda iki oyuncuyla yolları ayırdıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:



"Transfer çalışması yaparken Metehan Akyel çapraz bağlarını kopardı. Bu sakatlık nedeniyle de transferlerimiz farklı bir şekil aldı. İki ay boyunca 3 yabancıyla oynadık. Türk oyuncularımız bu dönemde iyi bir reaksiyon gösterdi. Onların reaksiyonunun üzerine sezonu inşa ettik. Her gün bir oyuncudan çok iyi olmasını beklemeyebiliyorsunuz. Önemli olan bir karakter ve takımdaşlık görmek. Bunu iyi yapan takımlar zaten ligde yukarılarda yer aldılar. Bizim gibi iniş çıkış yaşayan takımlar da orta seviyelerde, play-off sınırında yer aldı. Umarım Fenerbahçe Beko son iki maçını (Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Bursaspor İnfo Yatırım) kazanır. Kimse başka maçların sonuçlarına bağlı olarak play-off'a girmek istemez. Ancak biz 6-7 maçımızı son topta kaybetmiş bir takım olarak maalesef bu durumu biraz kendimiz hazırladık. Umarım biz de play-off fotoğrafının içinde yer alırız. Orada yer alırsak da çok büyük bir iştahla oynayıp Anadolu Efes'e olabildiğince problem çıkarmak istiyoruz."



Play-off'ların normal sezon gibi geçmediğini anlatan Ernak, "Anadolu Efes'e normal sezonda oynadığımız iki maçta da sorun çıkardık. Sahamızdaki ilk maçta son topu kullanamadığımız için kaybetmiştik. Deplasmanda da kazanmayı başardık. Anadolu Efes, çok kaliteli, yetenekli ve derin bir kadro olmasına rağmen biz bir şekilde onlarla oynamaya adapte olabiliyoruz. Güzel bir seri olur. Normal 1-8 eşleşmesi olmayacağına inanıyorum. İki takımın da dişlerini göstereceği ve sonuçtan bağımsız olarak basketbolseverlerin hoşnut olacağı güzel maçlar oynanır diye düşünüyorum. Play-off'a kalabilirsek turu geçmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



"Bir takımda saha içinde de soyunma odasında da havanın kirli olmaması lazım"



Ernak, göreve geldikten sonra sporcuların hayatını kolaylaştıracak bir ortam sağladığına işaret ederek, şöyle devam etti:



"Bir takımda saha içinde de soyunma odasında da havanın kirli olmaması lazım. Havayı kirleten unsurları ayırdıktan sonra takımın içinde onların hayatını düzene sokacak birtakım kurallar yerleştirmeye çalıştık. Bu kurallar bütünü, onları disipline almaktan çok hem onların kendi aralarındaki ilişkilerini hem bizimle kurdukları ilişkileri hem de yaptıkları işi daha kolay ve daha net yapabilmeleri için bir yol göstericiydi. Buradan başladık. Bu onların ilk kez gördükleri bir şey değildi. Normalde hepsi iyi, kupa kazanan, şampiyon olan takımlarda oynamış oyuncular. Hemen adapte oldular ve hayatları kolaylaştı. Sonra da olumlu sonuçlar almaya başladık."



Çalıştırdığı tüm takımlarda Türk oyunculara daha fazla önem verdiğine dikkati çeken Ernak, "Çalıştırdığım takımlarda zor günlerde Türk oyunculara sırtınızı yaslayabilmelisiniz mantığıyla takımı kurmaya çalışırım. Bu düşüncemin çok faydasını gördüm. Türk oyuncuların her zaman sahada olması gerektiğine inanıyorum. Herhalde en çok oynatan başantrenör de benim. Bu tarzım eleştiriliyor. İnsanlar yabancıları sahada görmek istiyor. Benim inancım bu. Eleştirilere de kulağım tıkalı. Antrenörlük yaptığım sürece de Türklerle oynayacağım ve onları geliştirmeye çalışacağım. Bunu bir vazife olarak görüyorum. Önümüzdeki sene de kadroyu kurarken buna çok dikkat edeceğim." değerlendirmesini yaptı.



"BKT Avrupa Kupası'nda play-off'la yetinmek istemiyoruz"



Selçuk Ernak, gelecek sezon planlarıyla ilgili de şu bilgileri verdi:



"BKT Avrupa Kupası'nda play-off'la yetinmek istemiyoruz. Daha üst seviyelere gidebilecek tarzda geniş bir kadro kurmaya çalışacağız. Çünkü Avrupa Kupası'nda her hafta maç oynuyorsunuz. Sakatlık olduğu zaman onu tolere edebilecek fırsatınız olmuyor. Bu ligi de kaldırabilecek bir kadro kuracağız. Mutlaka Ankaralı basketbolseverlerin mücadelesinden memnun kalacağı bir kadro yapılanmasına gideceğiz. İyi günde de kötü günde de mücadelesi sorgulanmayacak, bu kulübü umursayacak ve iş ahlakı olan insanları aramızda görmek istiyoruz. Uzun zamandır da bu konuda çalışıyoruz. Yönetimden aldığımız bütçe doğrultusunda kafamızdaki düşünceye uygun bir takım kurmak istiyoruz. Türkiye'de ilk 5'in dışında olmayı başarısızlık kabul ediyoruz. Avrupa Kupası'nda da yarı finali zorlayacak bir takım kurmayı çok istiyoruz."



"Her pozisyonda çok az yetişmiş Türk oyuncu var"



A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın son dönemde başarılı sonuçlar alamamasıyla ilgili de görüşlerini aktaran tecrübeli başantrenör, şöyle konuştu:



"Tüm ülkelerde milli takımların en kaliteli oyuncuları NBA'de oluyor. Dolayısıyla onların milli takım fikstürünün içinde olmaması büyük bir faktör. Bence esas problem, o oyuncuların gelmemesi değil. Başka değerlendirmeler yapmak lazım. Antrenörler veya yöneticiler transfer yapmak istediği zaman hangi Türk oyuncuyu alsak diye düşünüyor. Çünkü bu konuda elleri çok dar. Her pozisyonda çok az yetişmiş Türk oyuncu var. Genç ve yetişmesi gereken oyuncuları yetiştirmeye niyeti olan çok az adam var. Ya hazır olsun ya da yabancı gelsin oynasın diyenler var. Her geçen sene altyapılardan ya da alt liglerden Süper Lig'e monte ettiğimiz oynayabilen oyuncu sayısı maalesef azalıyor. Aynısını hem antrenörler hem de hakemler için de söyleyebilirler.



Üretmekte biraz geri kaldık. Tembel olduk ve üretecek zihniyetten uzaklaşmaya başladık. İnsanlar da bu durumu güzel laflarla bir güzel saklıyorlar. Bu durum sadece milli takımlar departmanının değil bizim, basketbol camiasının problemi. Basket okullarında hiç daha eline top almamış 5-7 yaş arasındaki gençlerden federasyonu yöneten en üstteki yöneticilere kadar herkesin problemi. İspanyol, Yunan, Fransız, İtalyan ve İsrailli oyunculara bakın kendi takımlarında, Avrupa liglerinde tribünde otururken görebiliyor musunuz? Sakatlık haricinde göremezsiniz. Bunu bir tek Türkiye'de görüyorsunuz. Bunu da herkes gayet normal görüyor. Sonra milli takım başarılı sonuçlar alamayınca 'Neden iyi sonuç alamıyor?' deniyor. Çünkü çocuklarımız o basketbolu oynamıyor. Biz hiçbir zaman milli takım seviyesinde başarılı olamayacağız. Her geçen gün kötüye gidecek gibi görünüyor. Kimse burada da kalacağız gibi düşünmesin."



Başkent temsilcisinin play-off şansı



Sezonu 14 galibiyetle tamamlayan ve 8. sırada bulunan Türk Telekom, 13 galibiyetli Onvo Büyükçekmece Basketbol ve 14 galibiyeti olan Bursaspor İnfo Yatırım'ın kaybetmesini bekleyecek.



Bu iki takım da son maçlarında Fenerbahçe Beko'yla karşılaşacak. Fenerbahçe Beko'nun her iki maçı da kazanması halinde Türk Telekom, 8. sıradan play-off'a kalacak ve normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes'le eşleşecek.





