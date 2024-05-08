Galatasaray'da duran top sırrı özel çalışma

Galatasaray bu sezon duran toplardaki başarısıyla da dikkat çekiyor.
Son olarak Sivasspor karşısında nefis bir organizasyonla Mauro Icardi'ye gol attıran sarı-kırmızılılar, bu yolla 15 kez ağları sarsmayı başardı. Süper Lig'de bu alanda da zirveye çıkan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk çalışmalarının karşılığını alıyor.
İdmanlarda özel olarak hazırlanmış setleri çalışan Okan Buruk'un öğrencileri, maçlarda da uygulamasını yapıyor.
Sarı-kırmızılılar ayrıca bulduğu 86 golün 55'ini açık oyun, 3'ünü kontra atak, 11'ini penaltıdan attı. 2 kez ise rakipler kendi ağlarını sarstı.
Son olarak Sivasspor karşısında nefis bir organizasyonla Mauro Icardi'ye gol attıran sarı-kırmızılılar, bu yolla 15 kez ağları sarsmayı başardı. Süper Lig'de bu alanda da zirveye çıkan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk çalışmalarının karşılığını alıyor.
İdmanlarda özel olarak hazırlanmış setleri çalışan Okan Buruk'un öğrencileri, maçlarda da uygulamasını yapıyor.
Sarı-kırmızılılar ayrıca bulduğu 86 golün 55'ini açık oyun, 3'ünü kontra atak, 11'ini penaltıdan attı. 2 kez ise rakipler kendi ağlarını sarstı.
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