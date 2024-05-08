Bodrum FK final için kenetlendi

1. Lig'de geçen hafta Play-Off'a kalmayı garantileyen Bodrum Futbol Kulübü, sezonu 3'üncü bitirebilmek adına Play-Off finaline kenetlendi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bodrum FK final için kenetlendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2024 15:00
1. Lig'de geçen hafta evinde Kocaelispor'u 3-0 yenerek Play-Off biletini cebine koyan Bodrum Futbol Kulübü, Play-Off finaline kenetlendi.

Normal sezonu 3'üncü bitirebilmek adına cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda son derece kritik bir maça çıkacak yeşil-siyahlılar tüm planlarını galibiyet üzerine yaparken, rakipleri Sakaryaspor ve Çorum FK'nın da puan kaybını bekleyecek.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, geçen sezon da final oynadıklarını ancak Süper Lig hedeflerine ulaşamadıklarını belirterek, "Hedefimiz yine finale adımızı yazdırmak. Göztepe, Süper Lig'i garantilemiş, çok iyi bir ekip. Gürsel Aksel Stadı'nda coşkulu bir atmosfere çıkacağız. Biz işimize odaklanacağız. Önce kazanıp sonra rakiplerimizin sonuçlarına bakacağız. İnancımız çok yüksek" dedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery