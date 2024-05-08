Bodrum FK final için kenetlendi

1. Lig'de geçen hafta evinde Kocaelispor'u 3-0 yenerek Play-Off biletini cebine koyan Bodrum Futbol Kulübü, Play-Off finaline kenetlendi.



Normal sezonu 3'üncü bitirebilmek adına cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda son derece kritik bir maça çıkacak yeşil-siyahlılar tüm planlarını galibiyet üzerine yaparken, rakipleri Sakaryaspor ve Çorum FK'nın da puan kaybını bekleyecek.



Teknik Direktör İsmet Taşdemir, geçen sezon da final oynadıklarını ancak Süper Lig hedeflerine ulaşamadıklarını belirterek, "Hedefimiz yine finale adımızı yazdırmak. Göztepe, Süper Lig'i garantilemiş, çok iyi bir ekip. Gürsel Aksel Stadı'nda coşkulu bir atmosfere çıkacağız. Biz işimize odaklanacağız. Önce kazanıp sonra rakiplerimizin sonuçlarına bakacağız. İnancımız çok yüksek" dedi.





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