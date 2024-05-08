Beşiktaş'tan Şenol Güneş hamlesi!

Bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş, Fernando Santos'un görevden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımın başkanı Hasan Arat'ın, fikir alışverişi için Şenol Güneş iletişime geçtiği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan Şenol Güneş hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2024 09:09
Beşiktaş'ta gündemin 1 numaralı maddesi teknik direktör konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

İLK TEMAS KURULDU

Geçen hafta Almanya'da Nuri Şahin ile görüşen, öncesinde Sergen Yalçın ile telefonda konuşan Başkan Hasan Arat'ın Şenol Güneş'le de ilk teması kurduğu belirtildi.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Siyah-beyazlı takımı iki yıl üst üste şampiyon yapan tecrübeli isimle fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Arat'ın, yönetim kuruluyla bugün ya da en geç perşembe günü bir toplantı yaparak, teknik direktör konusundaki bilgileri paylaşacağı öğrenildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery