Utah Jazz ekibinin, Lauri Markkanen karşılığında dört veya beş ilk tur draft hakkı ve "yıldız seviyesinde bir oyuncu" istediği iddia edildi.



Markkanen'ın adı son zamanlarda takas söylentilerinde sıklıkla yer alsa da, The Athletic'ten Tony Jones, kendisinin gelecek sezon Jazz'de kalmama şansının zayıf olduğunu öne sürdü.



Jones, Jazz'in Markkanen karşılığında oldukça büyük bir takas paketi almayı arzuladığını söyledi:



"Büyük resimde Markkanen'in Jazz için değeri o kadar büyük ki, muhtemelen takımın kendisi için muhtemelen yapılmayacak kadar iyi bir teklif alması gerekiyor. Dört ya da beş ilk tur draft hakkı ve yıldız seviyesinde bir oyuncu gibi bir şey.



Hem iyi rakamlar yakalamak için topun sürekli elinde olmasına gerek yok, hem de kendisi Utah'ta olmayı seven, yıldız seviyesinde bir oyuncu. Jazz tamamen onun etrafında yapılanmayı planlıyor. Onunla uzun vadeli bir anlaşma imzalamayı planlıyorlar."



Markkanen bu sezon maç başına 23,2 sayı, 8,2 ribaund ve 2,0 asist ortalamaları yakaladı.





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