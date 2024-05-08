Marco Reus'un planı MLS!

Borussia Dortmund'dan sezon sonunda ayrılacak Marco Reus, kariyerine MLS'te devam etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Marco Reus'un planı MLS!
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08 Mayıs 2024 14:03
Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ileri sürülen Marco Reus'un geleceği ile ilgili kararı ortaya çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Marco Reus, Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra kariyerine MLS'te devam etmeyi düşünüyor.

Fransız eski yıldız Samir Nasri, Marco Reus'un kendisine MLS hamlesinden, görüşmeler devam ederken bahsettiğini açıkladı.

Borussia Dortmund'daki 12 yıllık dönemi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Reus bu sezon 39 resmi maçta 8 gol, 9 asist üretti.

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