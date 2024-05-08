Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları başladı

Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları, Kırklareli'nde başladı.



Türkiye Hokey Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyonluk yarışında kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulüp mücadele ediyor.



Çim hokey sahasındaki ilk karşılaşma Nizip Zeugma ile Suruç Belediyesi arasında oynandı. Suruç Belediyesi, rakibini 2-1 yendi.



Müsabakalar, 12 Mayıs Pazar günü sona erecek.



Organizasyonun şampiyon ve ikincisi, 2025 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek.





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