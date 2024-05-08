Halkbank, tecrübeli voleybolcu Mert Matic'le sözleşme yeniledi

AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Halkbank Erkek Voleybol Takımı, milli orta oyuncu Mert Matic'le yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Halkbank, tecrübeli voleybolcu Mert Matic'le sözleşme yeniledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2024 13:37
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank Erkek Voleybol Takımı, milli orta oyuncu Mert Matic'le yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mert Matic'in gelecek yıl da başkent temsilcisinde mücadele edeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen tecrübeli oyuncu, başkent temsilcisinde kaldığı için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Halkbank camiasında yer aldığımız için şanslıyız. Bu büyük takımla büyük hedeflerimiz var. O projenin bir parçası olacağım için kendimi şanslı hissediyorum." ifadesini kullandı.

Başkent temsilcisi, daha önce Nimir Abdelaziz, Earvin Ngapeth, Doğukan Ulu ve Jay Blankenau ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery