Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert, NBA'de dördüncü kez Yılın Savunmacısı ödülünün sahibi oldu.



72 birincilik oyu alan 31 yaşındaki oyuncu, bu ödüle San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama (19 birincilik oyu) ve Miami Heat'in pivotu Bam Adebayo'yu (3 birincilik oyu) geride bırakarak ulaştı.



Fransız oyuncu, Timberwolves'un 56 galibiyetlik sezonu boyunca muazzam bir performans sergileyerek, takımın 2003-04 sezonunu 58-24'lük dereceyle bitirmesinden bu yana en iyi normal sezonu kaydetti. Gobert, ortalama 2,1 blok ve 9,2 savunma ribaundunun yanı sıra Minnesota'nın savunmasının merkezinde yer aldı ve takımın rakiplerini 100 pozisyon başına 108,4 sayı ile sınırlandırmasına yardımcı oldu (NBA'de bu alanda lider).



Boyalı alanda rakip skorerler için bir tehdit niteliğinde olan Gobert, potaya 2 metre mesafedeki atışları yalnızca %49,2 isabetle sınırladı.



Gobert, diğer efsanevi çember koruyucuları Dikembe Mutombo ve Ben Wallace ile birlikte ödülü dört kez alan tek oyuncu oldu.





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