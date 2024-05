Ali Çamlı'dan Fenerbahçe için açıklama

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçına galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını söyledi.



Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun kendileri için çok zor geçtiğini dile getirdi.



Lig sıralamasında daha yukarıda olmaları gerektiğini aktaran Ali Çamlı, "Olanda hayır vardır. Bu seneyi böyle geçirdik. Bu seneyi aslında Kayserispor için sorunlarını minimize edip, önümdeki yıllara çok daha iyi hedeflerle hazırlanma yılı olarak görebiliriz." dedi.



Kayserispor'un özellikle ekonomik sorunlarını, kentin yöneticileri ve ileri gelenleriyle çözdüklerini vurgulayan Çamlı, şunları kaydetti:



"Burası çok büyük bir camia, büyük bir şehir. Bu sorunların üstesinden geldik. Kayserispor'un önümüzdeki yıllarda çok daha iyi noktalara taşıyabilecek plan ve programların çalışmasına başladık. Bu sadece Kayserispor başkanı olarak benim yapacağım bir şey değil. Yönetimimin, şehri yönetenlerin ve Kayserispor'a gönül vermiş büyük taraftarın ve Kayserili vatandaşların ortak çabası sonucunda büyük Kayserispor'u oluşturup, kamuoyunun seyrine sunmanın gayreti içerisindeyiz. Kayserispor taraftarının ve camiasının tereddüt edeceği bir şey yok. Her şeyi şeffaf bir şekilde, kamuoyuyla paylaşarak yönetiyoruz. Burada kapalı hiçbir şey olmadı, olmayacak. Bizim yönetim anlayışımız şeffaflık ve açıklıktan ibaret. Ne varsa iyi ya da kötü, hepsini kamuoyuyla paylaşmak gerekiyor."



"Galibiyet için sahaya çıkacağız"



Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Süper Lig'de her puanın çok önemli olduğu bir döneme gelindiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Fenerbahçe maçının, geride kalan haftada oynadığımız Karagümrük maçından bir farkı yok. Türkiye'nin en güzide, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe Kulübüne saygımız sonsuz. Bu ayrı bir şey ama biz galibiyet için sahaya çıkağız. Bu bir savaş değil, kavga değil. Bu nihayetinde bir spor müsabakası. Dünyada en çok ilgi gören spor dalı futbol olduğuna göre bunu seyredenlerin de keyif alması lazım. O gün sahada insanlara, izleyenlere çok büyük keyif veren bir futbol olursa ben o zaman mutlu olacağım. Hak edenin kazanacağı bir müsabaka olsun ama ben takımıma, teknik ekibime ve kulübüme güveniyorum. İnşallah iyi, keyifli bir maç olur ve oradan mutlulukla şehrimize döneriz."



Süper Lig'de kalan 3 maçlarını da kazanmak istediklerini vurgulayan Çamlı, "3'te 3 yapmak istiyoruz. Çünkü benim kulübümün burada olmaması lazımdı. Asya ve Afrika Kupası'na giden oyuncular, takımın bel kemiği diyebileceğimiz bir kaç oyuncunun sakatlığı nedeniyle çok ciddi sıkıntıya girdik. Bu kadar sıkıntıdan dolayı biz buralardayız. İnşallah sakat oyuncularımız kendini önümüzdeki yıla en iyi şekilde hazırlayacak ve 10 numara işler yapacağız." diye konuştu.



"Aslan gibi bir hocamız var"



Ali Çamlı, Kayserispor'un ligden düşme gibi bir sorununun olmadığını, gelecek yılın planlamasını yapmaya başladıklarını dile getirdi.



Planlamada en önemli faktörün teknik direktör Burak Yılmaz olduğuna dikkati çeken Çamlı, sözlerini şöyle tamamladı:



"2,5 yıl sözleşme yaptığımız aslan gibi bir hocamız var. Herkes eleştirebilir, eksik arayabilir ama ben artılarına bakıyorum. Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu en büyük değerlerden biri. Dünyada Türk futbolunu temsil eden en önemli isim. Burak Yılmaz'ın buradan sonra dünyanın en iyi yerlerinde Türkiye'yi temsil edeceğini düşünüyorum. İnşallah bir aksilik olmaz ve böyle devam ederiz. Ona güvendiğim için zaten 2,5 yıllık sözleşme imzaladım. Lig bitmeden transfer konuşmanın anlamı yok ama ben önceden tedbirini alan biriyim. O yüzden transfer çalışmalarımız var. Ama şunun da çok iyi bilinmesi gerekiyor, Kayserispor'un israf edeceği bir kuruşu yok. Bundan sonra her şeyi ince eleyip, sık dokuyup hayata geçireceğiz. Çünkü ekonomileri nedeniyle futbol kulüpleri yönetilemez duruma geldi. Bundan dolayı öyle uçup kaçıp, 50 transfer yapıp, 35'ini feshedip, kulübü 40-50 milyon avro borçlandırıp, bırakıp gitmeyiz. Biz böyle bir politika kesinlikle izlemeyiz. Bizim görevimizi Anadolu kulübünün mütevazı bütçesi neyi kaldırıyorsa o bütçe içerisinde en iyisini bulup, getirip bu kulübü ayakta tutmaktır."





