Joseph Oosting: 'Pes etmedik, Sakin bir şekilde gol fırsatları yaratabildik'

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 yenerek play-off turu oynamaya hak kazanan Twente'de teknik direktör Joseph Oosting, pes etmediklerini ve aradıkları golü bularak galip gelmeyi başardıklarını söyledi.



Hollandalı teknik adam, De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Müsabakada istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten Oosting, "Bu galibiyet bana çok büyük bir doğum günü hediyesi oldu. Maçta çok fazla baskı yaratabildik. Pozisyonlarımız oldu. Pes etmedik. Sakin bir şekilde gol fırsatları yaratabildik. Hücumda iyiydik. Galip geldiğimiz ve play-off turuna kaldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Avrupa Ligi'nde zor takımlarla karşılaştıklarının altını çizen Joseph Oosting, "Avrupa Ligi'nde devam etmekten dolayı çok mutluyum. Tur atladık. Bunu hiç kimse beklemiyordu ama biz hep beraber başardık." şeklinde konuştu.







