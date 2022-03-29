Josef de Souza'ya sürpriz talip: Vitor Pereira!

Beşiktaş ile orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın yolları ayrılabilir.. Brezilya basını, Corinthians'ın Portekizli Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın takıma takviye yapmak için çalıştığını duyurdu.



Kadroya yeni isimler eklemek isteyen Brezilya ekibi, öncelikle Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla sözleşmesi devam eden Maycon'u renklerine katmak için çalışıyor. FIFA'nın verdiği özel izin nedeniyle sezon sonuna kadar transfer yapma hakkı tanınan Brezilyalı oyuncunun Corinthians'ın kadrosunda yer alma ihtimali yüksek.



VITOR PEREIRA'NIN GÖZDESİ JOSEF DE SOUZA



Fenerbahçe'den gönderildikten sonra Corinthians'a imza atan Vitor Pereira'nın ikinci gözdesi ise Beşiktaşlı Josef de Souza.



Brezilya basınına göre; Pereira, Beşiktaş'la 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Josef de Souza'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.



Daha önce Brezilya'da Vasco, Gremio ve Sao Paulo formaları giyen Josef de Souza'nın tecrübesinden yararlanmak isteyen Pereira'nın bu konuda yönetime ısrarcı olduğu da belirtiliyor.



BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYON OLDU



33 yaşına giren ve Beşiktaş'la mukavelesi otomatikman bir yıl daha uzayan Josef de Souza'nın son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğü de bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.



Beşiktaş'a Al Ahli'den gelen Josef de Souza, Siyah-Beyazlı camiayla şampiyonluk sevinci yaşadı. Ancak bu sezon geçen yılki performansından uzak bir görüntüde. Buna rağmen Josef de Souza, 26 maçta, 3 gol kaydetmeyi başardı.





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