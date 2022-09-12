ÇEBİ İLE ÖNCESİNDE KONUŞTU

JOSEF, BAŞKAN ÇEBİ'Yİ DİNLEME KARARI ALDI

JOSEF NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile oynadığı maçı 3-2 kazanırken yaşanan olaylar karşılaşmanın önüne geçti. Beşiktaş forması giyen Josef de Souza aldığı 1 maçlık cezanın ardından kameraların karşısına geçti ve sonrasında da sosyal medya hesabından, 'Gelecek sezon bu ligde oynamayacağım' mesajı verdi. Ancak; Brezilyalı futbolcuya Beşiktaş'ın 1 numaralı ismi Ahmet Nur Çebi'den fren geldi.Deneyimli futbolcunun, konuyla ilgili olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yle basın toplantısından önce konuştuğu öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcunun, "Ailemle görüşüp bir karar aldık. Bu tür olayların önüne geçmek için futbol yaşantımı noktalayıp öncü olmak istiyorum. Son sözü size bıraktık" dediği ortaya çıktı.Başkan Çebi'nin ise bu sözler sonrasında, "Hepiniz benim oğlum gibisiniz. Sizi çok iyi anlıyorum. Haksızlığa karşı dik duruş göstermek gerçek Beşiktaşlı duruşu. Tebrik ederim. Ancak çözüm bu değil. Buna saha içinde karşılık verin. Şampiyonluk kupasını kaldırıp gösterin. Gerisini biz hallederiz" karşılığını verdiği belirtildi. Bu sözlerin ardından Sambacı'nın başkanın bu talimatını uygulama kararı aldığı öğrenildi.Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabından, "Benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Gelecek sezon artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Bu yüzden güvende hissetmediğim bir ligde kalamam" ifadelerini kullanmıştı.