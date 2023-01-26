Josef de Souza'dan Beşiktaş'a kötü haber

Dizindeki kemik ödemi nedeniyle Ankaragücü (kupa) ve Kayserispor maçlarını kaçıran Josef de Souza'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Josef de Souza'dan Beşiktaş'a kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2023 09:53
Josef de Souza
Josef de Souza
Beşiktaş
Beşiktaş'ta dizindeki kemik ödemi nedeniyle Ankaragücü (kupa) ve Kayserispor maçlarını kaçıran Josef de Souza 3-4 hafta daha takımdan uzak kalacak. Yoğun tedavi uygulanan Brezilyalı futbolcunun dizindeki ağrıların devam ettiği aktarıldı. Sakatlığı ciddi olan Josef'in sahalara dönüşünün bir aydan daha uzun sürebileceği de vurgulandı.

ACELECİ DAVRANILMAYACAK

Siyah-beyazlı teknik heyet tıpkı Rachid Ghezzal'da olduğu gibi Josef için de aceleci davranmayacak. Deneyimli futbolcu ağrıları tamamen geçtikten ve kendisini iyi hissetmeye başladıktan sonra takıma dönecek.

Bu arada 11 Şubat'ta 34 yaşına girecek olan Josef'in sezon sonu bitecek sözleşmesinde kulüp taraflı 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Brezilyalı futbolcunun sakatlık durumunun olumsuz seyretmesi halinde bu opsiyonun kulüp tarafından kullanılmayacağı ileri sürülüyor.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ