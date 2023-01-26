Beşiktaş'ta dizindeki kemik ödemi nedeniyle Ankaragücü (kupa) ve Kayserispor maçlarını kaçıran Josef de Souza 3-4 hafta daha takımdan uzak kalacak. Yoğun tedavi uygulanan Brezilyalı futbolcunun dizindeki ağrıların devam ettiği aktarıldı. Sakatlığı ciddi olan Josef'in sahalara dönüşünün bir aydan daha uzun sürebileceği de vurgulandı.Siyah-beyazlı teknik heyet tıpkı Rachid Ghezzal'da olduğu gibi Josef için de aceleci davranmayacak. Deneyimli futbolcu ağrıları tamamen geçtikten ve kendisini iyi hissetmeye başladıktan sonra takıma dönecek.Bu arada 11 Şubat'ta 34 yaşına girecek olan Josef'in sezon sonu bitecek sözleşmesinde kulüp taraflı 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Brezilyalı futbolcunun sakatlık durumunun olumsuz seyretmesi halinde bu opsiyonun kulüp tarafından kullanılmayacağı ileri sürülüyor.