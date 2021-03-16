Josef de Souza: "Bizim için yıpratıcı oldu"

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Josef de Souza: 'Bizim için yıpratıcı oldu'
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16 Mart 2021 23:46
Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 3-2 yenerek finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.

Yıpratıcı bir maç oynadıklarını kaydeden tecrübeli isim, "Tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Başakşehir de 2-0'dan geldi, beraberliği yakaladı, bizim için tehlike oluşturdular. Bizim için yıpratıcı oldu. Şimdi hafta sonuna hazırlanmamız lazım" dedi.

Fenerbahçe derbisi için de görüşleri sorulan Josef, "Türkiye'de derbilerin ne kadar önemli olduğunu, bütün ülkeyi ilgilendirdiğini biliyoruz. Biz formumuzu sürdürmek istiyoruz, yarından itibaren derbiye hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Derbi için Beşiktaş taraftarına söz vermek isteyip istemediği sorulan Josef, "Orta saha olarak görevim gol atmak değil, faydalı olmaya çalışıyorum. Forvet oyuncularımız gol atınca mutlu oluyorum, maç kazanmak benim için yeterli. Taraftarlara elimizden geleni yapacağımızın ve kazanmak için her şeyi deneyeceğimizin sözünü veriyorum" diyerek sözlerini noktaladı.



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