Jose Sosa: "Trabzonspor'a iyi hazırlandık"

Trabzonspor'da 3 sezon forma giydikten sonra, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin yolunu tutan Jose Sosa maç öncesi açıklama yaptı

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Jose Sosa: 'Trabzonspor'a iyi hazırlandık'
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28 Şubat 2021 14:03
Jose Sosa
Jose Sosa
Fenerbahçe
Tam 3 sezon formasını giydiği Trabzonspor'a karşı bugün Çubuklu ile sahaya çıkacak olan Jose Sosa, iddialı konuştu.

Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten Arjantinli yıldız, "Sezonun en zorlu maçlarından birini oynayacağımızı biliyoruz. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık. Tüm takım, galibiyet için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Artık taraftarlarımızın yüzünü güldürme vakti geldi. Hala şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu göstereceğiz" dedi.

35 yaşındaki futbolcu ligde 19 maçta 3 gol, 1 asistle oynuyor



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