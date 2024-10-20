Jose Mourinho: "Kazanacağız"

Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho, kritik maçla ilgili, "Detaylı analizlerimizi yaptık. Manchester United maçına moralli şekilde hazırlanmak için bu maçı kazanmak zorundayız" dedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: 'Kazanacağız'
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20 Ekim 2024 10:36
Son güncelleme 20 Ekim 2024 10:40
Fenerbahçe teknik patronu Jose Mourinho, Samsunspor maçı öncesi iddialı konuştu.

Milli aralarda eksik kadro ile hedef maçlara hazırlanmanın her takım için zor olduğuna dikkat çeken Portekizli teknik adam, "Ancak bizim kalitemizdeki bir takımın bu tür mazeretlere sığınma hakkı yok. Büyük hedefler peşinde koşan bir kadro ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu hafta rakibimiz Samsunspor. Maç maç ilerlemeyi sürdüreceğiz. Rakibimizin Süper Lig'deki çıkışını yakından izliyoruz. Hafta içinde yaptığımız taktik çalışmalarda her türlü önlemimizi aldık. Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla, İstanbul'a galibiyetle dönmek, Avrupa Ligi'ndeki güçlü rakibimiz Manchester United mücadelesine bu moralle hazırlanmak istiyoruz. Özellikle ülke milli takımlarında Fenerbahçe'yi temsil eden oyuncularım kalitelerini gösterdi. Şimdi bunu Samsun karşısında da sergilemelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı. 

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MUHTEMEL 11'LER

SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Holse, Bennasser, Ntcham, Muja, Emre, Mouandilmadji

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko



 
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