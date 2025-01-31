Jose Mourinho ikna etti, Ognjen Mimovic imzaya geliyor

Fenerbahçe, kendisi ve kulübü ile kesin anlaşmaya vardığı Kızılyıldız'ın sağ beki Ognjen Mimovic'i İstanbul'a davet etti. Bugün 15:00 sularında gelmesi beklenen Sırp futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacak.
Fransa'dan Saint Etienne, Mimovic için Kızılyıldız'a resmi teklifte bulunurken, İngiltere'den Brighton ve Watford kulüpleri de 20 yaşındaki Sırp sağ bekle ilgileniyordu.
MOURINHO, GÖRÜŞMEDE NE DEDİ?
Hangi takımı tercih edeceği merakla beklenen Mimovic, teknik direktör Jose Mourinho ile FaceTime üzerinden yaptığı görüşme sonucunda Fenerbahçe'yi seçti. Mourinho'nun bu görüşmede genç futbolcuya, "Seni yedek değil as futbolcu olarak düşünüyorum" dediği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Ognjen Mimovic, Young Boys maçının ardından Kızılyıldız'a veda etti.
Kızılyıldız'ın 1-0 kazandığı maçın ardından konuşan Mimovic, "Galibiyet, veda etmek için güzel bir yol. Benim için kolay değil ama en azından galibiyetle veda ediyorum. Çocukluğunuzdan bu yana desteklediğiniz kulübünüzden ayrılmak çok zor. Kariyerimin en iyi yılı, çifte kupa, Şampiyonlar Ligi, bunları hayal bile edemezdim... Bir zaferle veda ediyorum, bu benim taraftarlara hediyem." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ve Jose Mourinho ile ilgili konuşan Mimovic, "Dürüst olmak gerekirse önceden konuşmayı sevmiyorum. İmzayı attığımda konuşacağım. Taraftarlara teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla puan alıp ilerleyemememiz utanç verici. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Kızılyıldız, bir ailedir." ifadelerini kullandı.
HOCASI RESMEN AÇIKLADI
Kızılyıldız Teknik Direktörü Vladan Milojevic, Mimovic'in transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Mimovic büyük bir kulübe, büyük bir teknik direktörün yanına gidiyor ve onu bizzat Mourinho istedi. Mourinho'nun onu aramasından onur duydum, bu hepimiz için çok şey ifade ediyor ve bir teşvik" dedi.
F.BAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS BEDELİ
20 yaşındaki Sırp sağ bek 4.5 senelik sözleşme imzaya atacak.
Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki transferden yüzde 15 pay verecek.
Fransa'dan Saint Etienne, Mimovic için Kızılyıldız'a resmi teklifte bulunurken, İngiltere'den Brighton ve Watford kulüpleri de 20 yaşındaki Sırp sağ bekle ilgileniyordu.
MOURINHO, GÖRÜŞMEDE NE DEDİ?
Hangi takımı tercih edeceği merakla beklenen Mimovic, teknik direktör Jose Mourinho ile FaceTime üzerinden yaptığı görüşme sonucunda Fenerbahçe'yi seçti. Mourinho'nun bu görüşmede genç futbolcuya, "Seni yedek değil as futbolcu olarak düşünüyorum" dediği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Ognjen Mimovic, Young Boys maçının ardından Kızılyıldız'a veda etti.
Kızılyıldız'ın 1-0 kazandığı maçın ardından konuşan Mimovic, "Galibiyet, veda etmek için güzel bir yol. Benim için kolay değil ama en azından galibiyetle veda ediyorum. Çocukluğunuzdan bu yana desteklediğiniz kulübünüzden ayrılmak çok zor. Kariyerimin en iyi yılı, çifte kupa, Şampiyonlar Ligi, bunları hayal bile edemezdim... Bir zaferle veda ediyorum, bu benim taraftarlara hediyem." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ve Jose Mourinho ile ilgili konuşan Mimovic, "Dürüst olmak gerekirse önceden konuşmayı sevmiyorum. İmzayı attığımda konuşacağım. Taraftarlara teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla puan alıp ilerleyemememiz utanç verici. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Kızılyıldız, bir ailedir." ifadelerini kullandı.
HOCASI RESMEN AÇIKLADI
Kızılyıldız Teknik Direktörü Vladan Milojevic, Mimovic'in transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Mimovic büyük bir kulübe, büyük bir teknik direktörün yanına gidiyor ve onu bizzat Mourinho istedi. Mourinho'nun onu aramasından onur duydum, bu hepimiz için çok şey ifade ediyor ve bir teşvik" dedi.
F.BAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS BEDELİ
20 yaşındaki Sırp sağ bek 4.5 senelik sözleşme imzaya atacak.
Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki transferden yüzde 15 pay verecek.