Jose Mourinho için Rangers iddiası!

Rangers'ta teknik direktör adaylarından birinin Jose Mourinho olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho için Rangers iddiası!
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21 Nisan 2025 15:01
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için Rangers iddiası gündeme geldi.

RANGERS'TA ARAYIŞLAR DEVAM EDİYOR

TeamTalk'ta yer alan habere göre, Barry Ferguson ile sezonu tamamlayacak Rangers, yeni sezonda takımı emanet edeceği teknik direktör için arayışlarına devam ediyor.

İskoç temsilcisinde adaylardan birinin takımı daha önce de çalıştıran ve şu anda serbest durumda bulunan Steven Gerrard olduğu yazıldı.

JOSE MOURINHO

Rangers'ta bir diğer adayın ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho olduğu öne sürüldü.

Mourinho'nun kulüp yönetiminden yeni takviyeler için söz alması halinde Rangers'a sıcak bakabileceği ancak henüz İskoç ekibinin 62 yaşındaki teknik adamın menajeriyle henüz temasının olmadığı yazıldı.

FENERBAHÇE'YE TAZMİNAT

Fenerbahçe ile Haziran 2024'te iki yıllık sözleşme imzalayan Mourinho'nun, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. TeamTalk'ta yer alan haberde, Rangers'ın yaz aylarında Mourinho'yu takımın başına getirmek istemesi halinde Fenerbahçe'ye sözleşme fesih bedeli ödemek zorunda olduğu hatırlatıldı.

Mourinho için daha önce de Brezilya ve Portekiz milli takımlarının isimleri gündeme gelmişti.

FAVORİ GERRARD

Öte yandan Jose Mourinho düşüncesine rağmen Rangers'ta yeni teknik direktör için favori isminin hala Steven Gerrard olduğu kaydedildi.

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