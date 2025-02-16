Jose Mourinho'dan Real Madrid'den sonra bir ilk!

Süper Lig'deki son yedi maçından galip ayrılan Jose Mourinho, Nisan-Mayıs 2012 arasındaki süreçten (Real Madrid'in başında) bu yana ilk kez üst üste yedi lig galibiyeti aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan Real Madrid'den sonra bir ilk!
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16 Şubat 2025 21:13
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligdeki Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte önemli bir başarı yakaladı.

Süper Lig'deki son yedi maçından galip ayrılan Portekizli teknik adam, Nisan-Mayıs 2012 arasındaki süreçten (Real Madrid'in başında) bu yana ilk kez üst üste yedi lig galibiyeti aldı.

Öte yandan iç sahada çıktığı son sekiz Süper Lig maçını kazanan Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında Vitor Pereira'dan (Kasım 2015-Mart 2016) bu yana üst üste sekiz galibiyet alan ilk yabancı teknik direktör oldu.

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