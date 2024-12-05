Jose Mourinho'dan futbolcularına 'Beşiktaş' uyarısı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'ın hızlı hücumlarına karşı oyuncularının dikkatini çekti.
Kartal'ın Tüpraş Stadı'nda Göztepe ile oynadığı maçı çıplak gözle izleyen tecrübeli teknik adam, hazırlanan görüntülü analizlerle oyuncularına derbide neler yapmaları gerektiğini tek tek anlattı.
"ÇOK HIZLILAR, YARATICILAR"
Beşiktaş'ın etkili hızlı ataklar gerçekleştiren, Türkiye'nin en iyi kontratak oyunu oynayan takımı olduğunu belirten Mourinho, "Çok hızlılar, yaratıcılar, hızlı ataklarda hedef odaklılar" dedi.
Mourinho, siyah-beyazlıların son maçlarda istediği sonuçları alamamasının bir ölçü olmadığını da vurguladı. Mourinho kendilerini zorlu bir maç beklediğini belirtti ve özellikle savunma ve orta saha oyuncularından siyah-beyazlı ekibin hızlı ataklarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Portekizli hoca, Beşiktaş'ın duran toplarına da dikkat çekti ve rakibe alan bırakmamalarını istedi.
Kartal'ın Tüpraş Stadı'nda Göztepe ile oynadığı maçı çıplak gözle izleyen tecrübeli teknik adam, hazırlanan görüntülü analizlerle oyuncularına derbide neler yapmaları gerektiğini tek tek anlattı.
"ÇOK HIZLILAR, YARATICILAR"
Beşiktaş'ın etkili hızlı ataklar gerçekleştiren, Türkiye'nin en iyi kontratak oyunu oynayan takımı olduğunu belirten Mourinho, "Çok hızlılar, yaratıcılar, hızlı ataklarda hedef odaklılar" dedi.
Mourinho, siyah-beyazlıların son maçlarda istediği sonuçları alamamasının bir ölçü olmadığını da vurguladı. Mourinho kendilerini zorlu bir maç beklediğini belirtti ve özellikle savunma ve orta saha oyuncularından siyah-beyazlı ekibin hızlı ataklarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Portekizli hoca, Beşiktaş'ın duran toplarına da dikkat çekti ve rakibe alan bırakmamalarını istedi.