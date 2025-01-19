Jose Mourinho'dan Adana'da tek stoper!

Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımını sahaya üçlü sistemle sürdü.
Fenerbahçe'nin kadrosunda orijinal mevkisi stoper olan tek ismin Alexander Djiku'nun yer alması dikkat çekti.
Djiku ile birlikte savunma hattında Mert Müldür ve Levent Mercan görev yapacak.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımını sahaya üçlü sistemle sürdü.
Fenerbahçe'nin kadrosunda orijinal mevkisi stoper olan tek ismin Alexander Djiku'nun yer alması dikkat çekti.
Djiku ile birlikte savunma hattında Mert Müldür ve Levent Mercan görev yapacak.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde: