Jose Mourinho'dan Adana'da tek stoper!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor karşılaşmasında orijinal mevkisi stoper olan sadece Alexander Djiku'ya görev verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan Adana'da tek stoper!
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19 Ocak 2025 18:09
Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımını sahaya üçlü sistemle sürdü.

Fenerbahçe'nin kadrosunda orijinal mevkisi stoper olan tek ismin Alexander Djiku'nun yer alması dikkat çekti.

Djiku ile birlikte savunma hattında Mert Müldür ve Levent Mercan görev yapacak.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde:




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