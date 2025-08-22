21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
2-1
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-5
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
2-2
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-0
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-4
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
1-2
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-1
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
2-0
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-1
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-3
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-2
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-0
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
1-1
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
3-1

Jose Mourinho çözüm üretemedi!

Göztepe ve Benfica maçlarında rakipleri 10 kişi kalmasına rağmen, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye oynattığı futbol yoğun eleştiri aldı.

22 Ağustos 2025 08:38
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho çözüm üretemedi!
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye oynattığı futbol, Göztepe ve Benfica maçlarında yoğun eleştiri aldı.

Her iki karşılaşmada da rakipler 10 kişi kalmasına rağmen sarı-lacivertliler oyunu hızlandıramadı, sürekli yan ve geri paslarla temposu düşürdü. Yan pas haritası, dikine oyun eksikliğini ortaya koydu. Benfica 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe'nin gol beklentisi sadece 0.12 oldu.

Ceza sahasında 6 kez topla buluşan takım yalnızca 1 isabetli şut çekebildi, isabetli orta yapamadı. Geç oyuncu değişiklikleri ve bu sıkıntıya çözüm üretememesiyle Mourinho yine sınıfta kaldı. 

 
 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
