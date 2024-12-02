Jose Mourinho 5'te 5 peşinde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK karşısında takımından zafer beklerken, 6 yıl sonra ilk kez ligde 5'te 5 yapmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho 5'te 5 peşinde
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02 Aralık 2024 10:36
Gaziantep FK'yı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun hedefi ortaya çıktı...

Süper Lig'de teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde geçtiğimiz hafta Kayserispor'u deplasmanda 6-2 yenen Kanarya, yeni hocasıyla birlikte ligde ilk kez üst üste 4 maçını kazanmıştı.

6 YIL SONRA İLK KEZ

Deneyimli çalıştırıcı, Gaziantep FK karşısında da takımından zafer beklerken, 6 yıl sonra ilk kez ligde 5'te 5 yapmak istiyor.

Dünyaca ünlü hoca daha önce bunu, İngiltere Premier Ligi'nde Şubat-Nisan 2018 arasında Manchester United ile yaşamıştı.  

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Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri



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