Jose Mourinho 5'te 5 peşinde

Gaziantep FK'yı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun hedefi ortaya çıktı...
Süper Lig'de teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde geçtiğimiz hafta Kayserispor'u deplasmanda 6-2 yenen Kanarya, yeni hocasıyla birlikte ligde ilk kez üst üste 4 maçını kazanmıştı.
6 YIL SONRA İLK KEZ
Deneyimli çalıştırıcı, Gaziantep FK karşısında da takımından zafer beklerken, 6 yıl sonra ilk kez ligde 5'te 5 yapmak istiyor.
Dünyaca ünlü hoca daha önce bunu, İngiltere Premier Ligi'nde Şubat-Nisan 2018 arasında Manchester United ile yaşamıştı.
Süper Lig'de teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde geçtiğimiz hafta Kayserispor'u deplasmanda 6-2 yenen Kanarya, yeni hocasıyla birlikte ligde ilk kez üst üste 4 maçını kazanmıştı.
6 YIL SONRA İLK KEZ
Deneyimli çalıştırıcı, Gaziantep FK karşısında da takımından zafer beklerken, 6 yıl sonra ilk kez ligde 5'te 5 yapmak istiyor.
Dünyaca ünlü hoca daha önce bunu, İngiltere Premier Ligi'nde Şubat-Nisan 2018 arasında Manchester United ile yaşamıştı.
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İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri