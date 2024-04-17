Jose Luis Mendilibar: 'Maçın favorisi biziz'

UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Olympiakos'da teknik direktör Jose Luis Mendilibar değerlendirmelerde bulundu.



"FAVORİ BİZİZ"



Favornin kendileri olduğunu söyleyen Jose Luis Mendilibar, "Fenerbahçe'ye saygımız var ama yarınki maçta favori biziz. Sadece tur atlamayı değil iyi bir oyunla bir üst tura çıkmayı hedefliyoruz. Bizim için ilk maçta oyunun gidişatını değiştiren talihsiz penaltı olayıydı. Maç sonuna kadar kendimize gelemedik." ifadelerini kullandı.



Oyuncularına sürekli direktif vereceğini söyleyen Mendilibar şu sözlerle devam etti:



"Oyuncularımı 'kendinize güvenin, kimseden etkilenmeyin. Dışarıda içeride oyununuzu değiştirmeyin. Kendinize olan güveninizi de asla kaybetmeyin' diyerek sahaya göndereceğim."



Son olarak Süper Lig'i de takip ettiğini söyleyen Jose Luis Mendilibar, "Takip ediyorum tabii ki. Aralarında 2 puan fark var. Bundan sonra tavrını en iyi gösteren taraf şampiyon olacaktır. Yenilmezlik serisi elbet bir gün sona erecek ama dilerim yarın sona ermez. Futbolda dün yoktur. Yarın ve bugün vardır. Güzel bir oyun oynamadığımız sürece başımız eğik bir şekilde çıkarız stattan."



"Fenerbahçe'nin ilk maçta en önemli 3 oyuncusu maça 11'de başlamadı. İkinci maç için nasıl bu kadar rahat konuşabiliyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Jose Luis Mendilibar şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Hiçbir zaman sakin olmam. Sakin olduğumu nasıl anladınız! Sükûnet ifadesi sunmadım. Yarın güzel bir oyun oynayıp tur atlamak istediğimizi söyledim. Top istediği kadar sizde olsun top çizgiyi geçmediği sürece geçmiş olsun. Fenerbahçe'nin küçük bir takım olduğunu söylemedik. Ne kadar güçlü olduğunu ifade etmiştik zaten."









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