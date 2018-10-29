Jorge Valdano, Isco ve Bale'ı çukura gömdü!

Real Madrid'in El Clasico'da Barcelona karşısında aldığı 5-1'lik yenilgi İspanya'da gündeme oturdu. Real Madrid'in tarihi yenilgisini değerlendiren Jorge Valdano, Isco ve Bale'i adeta yerden yere vurdu.Real Madrid'ins saha içi disiplininin olmadığını ifade eden Valdano, "Real Madrid tam anlamıyla bir fiyasko oldu, 5 sezondur bu takıma bir yatırım var ancak bu yatırımın karşılığı doğru alınmadı. Kulüp ve orantılı olarak takım disiplinden koptu. Örneğin Isco maça solda başladı ancak maçı bitirdiği yeri kendisi de bilmiyor, aynı şeyleri. Barcelona'ya baktığınız zaman Jordi Alba skor 5-1 iken hala maça başladığı yerdeydi, pozisyonunu korudu. Alba ve diğerlerinin pozisyonlarını koruması aslında Barcelona'nın disiplinini koruması anlamanına geliyor" dedi.Real Madrid'deki teknik direktör pozisyonu hakkında da konuşan Jorge Valdano: "Şimdi Real Madrid'de bir teknik adam seçilecek! Peki bu teknik adam kim? Conte mi?Real Madrid için de şu anda durum bu! Conte mi? Bence Conte değil Roberto Martinez." ifadelerini kullandı.