Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve birçok futbolcunun gelecek sezon kalıp kalmayacağını Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda alınacak sonuçlar belirleyecek. Jesus'la yollar ayrılırsa kadroda büyük değişim yapılması bekleniyor., iki yıllık sözleşmede ısrar ettiği için hâlâ imza atılamayan, fazla forma şansı bulamayanve bekleneni veremeyen'nin ayrılmaya en yakın isimler olduğu öğrenildi.Büyük umutlarla 4.7 milyon Euro'ya transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenileni veremeyen'nun da durumu belirsiz... Brezilya asıllı İtalyan oyuncuya Serie A takımlarının ilgisi sürüyor. Bu nedenle 31 yaşındaki forvet oyuncusunun Çizme'ye geri dönme olasılığı var. Avrupa ve Güney Amerika'da çok sayıda kulübün takip ettiği futbolcular arasında yer alanve'nin de cazip teklifler gelmesi halinde satılmaları söz konusu.Sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen bir başka isim olanın da takımdaki geleceği belirsiz. Mert Hakan için Jesus veya yeni gelecek hoca son kararı verecek. Hâlâ sözleşme yenilemeyenın da kariyerine Serie A'da devam etmek istediği gelen bilgiler arasında. Ayrılma ihtimali güçlü olan bir başka isim bu sezon sürekli şans bulamayan Makedon