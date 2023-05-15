Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve birçok futbolcunun gelecek sezon kalıp kalmayacağını Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda alınacak sonuçlar belirleyecek. Jesus'la yollar ayrılırsa kadroda büyük değişim yapılması bekleniyor.
Willian Arao, iki yıllık sözleşmede ısrar ettiği için hâlâ imza atılamayan Enner Valencia, fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun ve bekleneni veremeyen Gustavo Henrique'nin ayrılmaya en yakın isimler olduğu öğrenildi.
JOAO PEDRO İTALYA'YA DÖNEBİLİR
Büyük umutlarla 4.7 milyon Euro'ya transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenileni veremeyen Joao Pedro'nun da durumu belirsiz... Brezilya asıllı İtalyan oyuncuya Serie A takımlarının ilgisi sürüyor. Bu nedenle 31 yaşındaki forvet oyuncusunun Çizme'ye geri dönme olasılığı var. Avrupa ve Güney Amerika'da çok sayıda kulübün takip ettiği futbolcular arasında yer alan Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai'nin de cazip teklifler gelmesi halinde satılmaları söz konusu.
MERT HAKAN İÇİN TOP TEKNİK HEYETTE
Sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen bir başka isim olan Mert Hakan Yandaş'ın da takımdaki geleceği belirsiz. Mert Hakan için Jesus veya yeni gelecek hoca son kararı verecek. Hâlâ sözleşme yenilemeyen Miha Zajc'ın da kariyerine Serie A'da devam etmek istediği gelen bilgiler arasında. Ayrılma ihtimali güçlü olan bir başka isim bu sezon sürekli şans bulamayan Makedon Ezgjan Alioski.
Willian Arao, iki yıllık sözleşmede ısrar ettiği için hâlâ imza atılamayan Enner Valencia, fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun ve bekleneni veremeyen Gustavo Henrique'nin ayrılmaya en yakın isimler olduğu öğrenildi.
JOAO PEDRO İTALYA'YA DÖNEBİLİR
Büyük umutlarla 4.7 milyon Euro'ya transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenileni veremeyen Joao Pedro'nun da durumu belirsiz... Brezilya asıllı İtalyan oyuncuya Serie A takımlarının ilgisi sürüyor. Bu nedenle 31 yaşındaki forvet oyuncusunun Çizme'ye geri dönme olasılığı var. Avrupa ve Güney Amerika'da çok sayıda kulübün takip ettiği futbolcular arasında yer alan Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai'nin de cazip teklifler gelmesi halinde satılmaları söz konusu.
MERT HAKAN İÇİN TOP TEKNİK HEYETTE
Sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen bir başka isim olan Mert Hakan Yandaş'ın da takımdaki geleceği belirsiz. Mert Hakan için Jesus veya yeni gelecek hoca son kararı verecek. Hâlâ sözleşme yenilemeyen Miha Zajc'ın da kariyerine Serie A'da devam etmek istediği gelen bilgiler arasında. Ayrılma ihtimali güçlü olan bir başka isim bu sezon sürekli şans bulamayan Makedon Ezgjan Alioski.