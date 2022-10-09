Jorge Jesus'un aklı fikri kazanmakta

Bu sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına gelen ve takımın uzun yıllardır beklediği Süper Lig şampiyonluğu hasretine son vermekte kararlı olan teknik direktör Jorge Jesus, Karagümrük karşısında da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.



Son dönemde aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Karagümrük önünde Jesus'un, takımına yine ilk dakikadan itibaren baskılı bir futbol oynatmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.



"SÜREKLİ MAÇ YAPIYORUZ"



Oyuncularıyla da bu akşamki mücadele öncesi bir toplantı yapan Portekizli hocanın, "Sürekli maç yaptığımız bir dönemdeyiz. Avrupa'da ve ligde zorlu karşılaşmalara çıkıyoruz. Hedefe odaklanmaya devam edin. Karagümrük karşısında iyi oyunla 3 puanı kazanalım" dediği öğrenildi.





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