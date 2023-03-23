Jorge Jesus'tan Galatasaray sözleri

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus, 3-1 kazanılan Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle yayıncı kuruluşa konuşamadı, basın toplantısına katılamadı.



Onun yerine demeç veren yardımcısı Joao de Deus, Milli aranın dinlenme açısından kendilerine iyi geleceğini söyledi. Jorge Jesus, son açıklamasında ligin gidişiyle ilgili beklentilerini dile getirdi.



Tecrübeli çalıştırıcı, "Ligin bu bölümünde, sürpriz sonuçlar hafta hafta kendini gösterecek. Futbolun doğal akışı içerisinde taşlar yerine oturacak. Ben, Galatasaray'ın puan farkını artırdığı haftalarda bu durumun kalıcı olmadığını söylemiştim. Son hafta beni haklı çıkardı" ifadelerini kullandı.



"ARTIK PUAN KAYBI LÜKSÜ YOK"



Jorge Jesus, "Alanya maçında galibiyet kadar, takımın kazanma arzusu da önemliydi. Başta Beşiktaş derbisi olmak üzere kalan haftalarda bu arzunun aynen devam etmesini bekliyorum. Bizim için artık puan kaybı lüksü yok. Ben ve takımım, iki kulvarda da şampiyonluğa inanıyoruz" diye konuştu.



"HERKESE İHTİYACIM VAR"



Bu arada Jorge Jesus'un, Alanya'dan dönüş yolunda takımına kısa bir konuşma yaparak, "Milli takımlarına giden tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Umarım hepiniz iyi sonuçlarla ve sağlıklı bir şekilde dönersiniz. Çünkü bu takımın, şampiyonluk yarışında hepinize çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



