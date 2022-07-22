Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev karşısında bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, Portekiz basını da Jesus'u şu ifadelerle eleştirdi: "Kiev'in ritim kaybı aşikardı ve Jesus'un takımı Aralık 2021'den bu yana resmi maç oynanamamış bir rakibe karşı zorlandı. Henüz yüksek tempoya hazır olmadığı görüldü"
JORGE JESUS'TAN YÖNETİME MESAJ
Portekizli çalıştırıcı da maç sonu yaptığı açıklamayla kazanamamalarını santrfor eksikliğine bağladı ve yönetime üstü kapalı olarak mesaj gönderdi. Jesus, "Biz pozisyonlar ürettik, eksik olan şey son vuruş kalitemizdi" diyerek golcü transferi istediği net bir şekilde belirtti. Mesajı alan Sarı-Lacivertli yönetim de forvet transferindeki çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'nin forvet transferini en geç önümüzdeki hafta içinde açıklaması bekleniyor.
"LUCE İÇİN KÖTÜ MAÇ"
Rumen basını ise Mircea Lucescu'nun Fenerbahçe karşısında elenmeyle karşı karşıya kaldığını yazdı. Kiev'in iyi bir oyun sergilemediğinin altını çizen Rumenler, "Luce için kötü maç, İstanbul'da turu geçmesi zor" yorumları yapıldı. Luce ise "Skordan memnunum. Yakında daha iyi olacağız." dedi.
RÖVANŞ EXXEN'DE
27 Temmuz'da oynanacak olan Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı, Exxen'den yayınlanacak. İlk maç beIN Sports'ta izleyicilerle buluşmuştu.
JORGE JESUS'TAN YÖNETİME MESAJ
Portekizli çalıştırıcı da maç sonu yaptığı açıklamayla kazanamamalarını santrfor eksikliğine bağladı ve yönetime üstü kapalı olarak mesaj gönderdi. Jesus, "Biz pozisyonlar ürettik, eksik olan şey son vuruş kalitemizdi" diyerek golcü transferi istediği net bir şekilde belirtti. Mesajı alan Sarı-Lacivertli yönetim de forvet transferindeki çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'nin forvet transferini en geç önümüzdeki hafta içinde açıklaması bekleniyor.
"LUCE İÇİN KÖTÜ MAÇ"
Rumen basını ise Mircea Lucescu'nun Fenerbahçe karşısında elenmeyle karşı karşıya kaldığını yazdı. Kiev'in iyi bir oyun sergilemediğinin altını çizen Rumenler, "Luce için kötü maç, İstanbul'da turu geçmesi zor" yorumları yapıldı. Luce ise "Skordan memnunum. Yakında daha iyi olacağız." dedi.
RÖVANŞ EXXEN'DE
27 Temmuz'da oynanacak olan Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı, Exxen'den yayınlanacak. İlk maç beIN Sports'ta izleyicilerle buluşmuştu.