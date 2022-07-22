Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev karşısında bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, Portekiz basını da Jesus'u şu ifadelerle eleştirdi:Portekizli çalıştırıcı da maç sonu yaptığı açıklamayla kazanamamalarını santrfor eksikliğine bağladı ve yönetime üstü kapalı olarak mesaj gönderdi. Jesus,diyerek golcü transferi istediği net bir şekilde belirtti. Mesajı alan Sarı-Lacivertli yönetim de forvet transferindeki çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'nin forvet transferini en geç önümüzdeki hafta içinde açıklaması bekleniyor.Rumen basını ise Mircea Lucescu'nun Fenerbahçe karşısında elenmeyle karşı karşıya kaldığını yazdı. Kiev'in iyi bir oyun sergilemediğinin altını çizen Rumenler,dedi.27 Temmuz'da oynanacak olan Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı, Exxen'den yayınlanacak. İlk maç beIN Sports'ta izleyicilerle buluşmuştu.