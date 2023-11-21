Jorge Jesus, Fenerbahçelileri şaşırttı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin başında özellikle büyük maçlarda ısrarla 3'lü oynatan ve hiç başarılı olamayan Jorge Jesus'un, Suudi Arabistan'daki taktik kararları dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus, Fenerbahçelileri şaşırttı!
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21 Kasım 2023 12:58
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Hilal'in başına geçen teknik direktör Jorge Jesus, yeni takımındaki taktik kararlarıyla dikkat çekti.

Sarı-Lacivertliler'in başındayken özellikle büyük maçlarda ısrarla 3'lü oynatan ve hiç başarılı olamayan Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da farklı bir görüntü çiziyor.

Usta hoca, Al Hilal'in başında hiçbir maçta üçlü ile oynamadı. 



FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Kanarya, geçen sezon Başakşehir'i 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmış ve Jorge Jesus da Türkiye kariyerinde kupa kazanmıştı.

Jorge Jesus , Fenerbahçe ile 52 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

2.21 puan ortalaması yakalayan Jesus, sezon sonunda görevini bıraktı. 

 
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