Jordi Alba: 'Real Madrid'i yenmek Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak gibi'

İspanya La Liga'da Barcelona sahasında Real Madrid'i 5-1'lik skorla geçerken Katalan ekibinin yıldızı Jordi Alba 90 dakika sahada kaldı ve bir de asist yaptı. Maç sonundaki açıklamaları şu şekilde oldu..."Real Madrid'e karşı çok alan bulduk. Neler yapacağımızı biliyorduk. Real'e çok sorun yarattık. Sahadaki herkes müthiş oynadı. Ben de harika bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum Hayatın her anlamında her şey iyi gidiyor. Ben bir Barcelona taraftarıyım. Real Madrid'i yenmek Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak gibi bir şey."Lionel Messi'nin yokluğuna gelirsek, onu hep özleyeceğiz. Inter ve Real Madrid'i yendik ama yine de hemen bizimle olmasını istiyoruz."