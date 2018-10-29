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Jordi Alba: "Real Madrid'i yenmek Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak gibi"

İspanya La Liga'da Barcelona sahasında Real Madrid'i 5-1'lik skorla geçerken Jordi Alba'dan açıklamalar geldi

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jordi Alba: 'Real Madrid'i yenmek Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak gibi'
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29 Ekim 2018 14:54
İspanya La Liga'da Barcelona sahasında Real Madrid'i 5-1'lik skorla geçerken Katalan ekibinin yıldızı Jordi Alba 90 dakika sahada kaldı ve bir de asist yaptı. Maç sonundaki açıklamaları şu şekilde oldu...

"REAL'İ YENMEK DEVLER LİGİ ALMAK GİBİ"

"Real Madrid'e karşı çok alan bulduk. Neler yapacağımızı biliyorduk. Real'e çok sorun yarattık. Sahadaki herkes müthiş oynadı. Ben de harika bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum Hayatın her anlamında her şey iyi gidiyor. Ben bir Barcelona taraftarıyım. Real Madrid'i yenmek Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak gibi bir şey.

"LIONEL MESSI'Yİ ÖZLÜYORUZ"

"Lionel Messi'nin yokluğuna gelirsek, onu hep özleyeceğiz. Inter ve Real Madrid'i yendik ama yine de hemen bizimle olmasını istiyoruz."



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