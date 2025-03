NBA'in en efsanevi figürlerinden Michael Jordan'ın 1984-85 sezonunda Chicago Bulls ile çaylak yılındayken giydiği ve fotoğrafla doğrulanan tek forma, Sotheby's müzayede evi tarafından 4.215 milyon dolara satıldı.



Bu satış, tarihte açık artırmaya çıkan en pahalı beşinci NBA forması oldu.



Daha önce satılan ve daha yüksek fiyatlara alıcı bulan diğer formalar ise şunlar:



- Jordan'ın 1996-97 sezonunda 17 maçta giydiği forma (4.7 milyon dolar)



- Wilt Chamberlain'in 1972 NBA Finalleri 5. maçında giydiği Lakers forması (4.9 milyon dolar)



- Kobe Bryant'ın 2007-08 sezonundaki MVP forması (5.85 milyon dolar)



- Jordan'ın The Last Dance belgeseliyle özdeşleşen 1998 NBA Finalleri forması (10.091 milyon dolar)



Jordan'ın çaylak formasının orijinalliği, MeiGray ve Proven Data adlı kuruluşlar tarafından yapılan analizlerle doğrulandı. Bu incelemeler sonucunda, Jordan'ın formayı 1984 yılı Ekim ayında oynanan hazırlık maçlarında giydiği kesinleşti.



Sotheby's tarafından yapılan açıklamada, formanın daha önce farklı bir Bulls oyuncusu tarafından kullanıldığı, Jordan için isim ve numaraların değiştirildiği belirtildi. Formanın ön kısmında, Jordan'ın "My Very Best" ifadesiyle imzaladığı devasa bir imza bulunuyor.



İlginç bir şekilde, bu forma 2009 yılında yalnızca 66.000 dolara satılmıştı. Ancak Chicago Bulls'un eski halkla ilişkiler direktörü tarafından verilen bir mektupta, formanın Jordan'ın NBA'de giydiği ilk forma olabileceği belirtilmişti.



Bu satış, Michael Jordan'a ait koleksiyon parçalarına olan ilginin yıllar geçtikçe nasıl arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.