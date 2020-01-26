Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Jordan, Hall of Fame töreninde Kobe'yi temsil edecek!

NBA efsanesi Michael Jordan'ın, 15 Mayıs'ta düzenlenecek 2020 Naismith Hall of Fame töreninin bir parçası olarak, eski Los Angeles Lakers süperstarı Kobe Bryant'ı temsil edeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Michael Jordan'ın, 15 Mayıs'ta düzenlenecek 2020 Naismith Hall of Fame töreninin bir parçası olarak, eski Los Angeles Lakers süperstarı Kobe Bryant'ı temsil edeceği bildirildi.

Lakers ile 20 yıllık ünlü bir kariyere sahip olan Bryant, 26 Ocak 2020'de Kaliforniya'daki bir helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kazada 13 yaşındaki kızı Gianna ve yedi kişi de hayata gözlerini yummuşlardı.

Bryant, 2020 sınıfının bir parçası olarak temsil edilecek dokuz kişiden biri olacak.

Naismith Hall of Fame geçtiğimiz Perşembe günü, Connecticut'taki Mohegan Sun Arena'da, töreninde oyuncuları temsil edecek kişilerin listesini duyurmuştu.

David Robinson, San Antonio Spurs'den eski takım arkadaşı Tim Duncan'ı, eski Detroit Pistons guardı Isiah Thomas ise Minnesota Timberwolves ve Boston Celtics efsanesi Kevin Garnett'i temsil edecek kişiler olacaklar.

Ünlü kolej koçları Kim Mulkey, Barbara Stevens ve Eddie Sutton da, eski Houston Rockets oyuncusu ve antrenörü Rudy Tomjanovic, eski WNBA ve Tennessee yıldızı Tamika Catchings ve uzun süre FIBA yöneticiliği yapmış olan Patrick Baumann ile birlikte onurlandırılacaklar.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal