Jordan, Hall of Fame töreninde Kobe'yi temsil edecek!

NBA efsanesi Michael Jordan'ın, 15 Mayıs'ta düzenlenecek 2020 Naismith Hall of Fame töreninin bir parçası olarak, eski Los Angeles Lakers süperstarı Kobe Bryant'ı temsil edeceği bildirildi.



Lakers ile 20 yıllık ünlü bir kariyere sahip olan Bryant, 26 Ocak 2020'de Kaliforniya'daki bir helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kazada 13 yaşındaki kızı Gianna ve yedi kişi de hayata gözlerini yummuşlardı.



Bryant, 2020 sınıfının bir parçası olarak temsil edilecek dokuz kişiden biri olacak.



Naismith Hall of Fame geçtiğimiz Perşembe günü, Connecticut'taki Mohegan Sun Arena'da, töreninde oyuncuları temsil edecek kişilerin listesini duyurmuştu.



David Robinson, San Antonio Spurs'den eski takım arkadaşı Tim Duncan'ı, eski Detroit Pistons guardı Isiah Thomas ise Minnesota Timberwolves ve Boston Celtics efsanesi Kevin Garnett'i temsil edecek kişiler olacaklar.



Ünlü kolej koçları Kim Mulkey, Barbara Stevens ve Eddie Sutton da, eski Houston Rockets oyuncusu ve antrenörü Rudy Tomjanovic, eski WNBA ve Tennessee yıldızı Tamika Catchings ve uzun süre FIBA yöneticiliği yapmış olan Patrick Baumann ile birlikte onurlandırılacaklar.



