Joe Worrall, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forrest'ten kiralık olarak Beşiktaş'a kazandırılan Joe Worrall, takımda düzenli olarak forma şansı bulamadı.
Necip Uysal'la girdiği forma rekabetinde geride kalan İngiliz stoper, bu duruma rağmen Siyah-Beyazlı takımla yoluna devam etmek istiyor.
Tecrübeli stoper, yönetimle yaptığı görüşmede yeni sezonda Kara Kartal'da olmak istediğini iletti.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş ile 4 karşılaşmaya çıkan Worrall, gol ya da asist katkısında bulunamadı.
Necip Uysal'la girdiği forma rekabetinde geride kalan İngiliz stoper, bu duruma rağmen Siyah-Beyazlı takımla yoluna devam etmek istiyor.
Tecrübeli stoper, yönetimle yaptığı görüşmede yeni sezonda Kara Kartal'da olmak istediğini iletti.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş ile 4 karşılaşmaya çıkan Worrall, gol ya da asist katkısında bulunamadı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU