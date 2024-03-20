Joe Worrall, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Beşiktaş'a devre arasında transfer olan Joe Worrall, Beşiktaş yönetimiyle görüşerek yeni sezonda takımda olmak istediğini dile getirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Joe Worrall, Beşiktaş'ta kalmak istiyor
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20 Mart 2024 08:09
Ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forrest'ten kiralık olarak Beşiktaş'a kazandırılan Joe Worrall, takımda düzenli olarak forma şansı bulamadı.

Necip Uysal'la girdiği forma rekabetinde geride kalan İngiliz stoper, bu duruma rağmen Siyah-Beyazlı takımla yoluna devam etmek istiyor.

Tecrübeli stoper, yönetimle yaptığı görüşmede yeni sezonda Kara Kartal'da olmak istediğini iletti.

SEZON PERFORMANSI 

Beşiktaş ile 4 karşılaşmaya çıkan Worrall, gol ya da asist katkısında bulunamadı.

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