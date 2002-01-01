Joe Johnson: "NBA ile işim bitmedi"

Eski NBA oyuncusu Joe Johnson, önümüzdeki sezon NBA'e dönmek üzere çalışmalara başladığını söyledi.



Kariyerinde yedi kez All-Star seçilmiş olan Johnson, BIG3 basketbol liginde arka arkaya MVP ödüllerini kazandıktan sonra, TMZ Sports'a NBA'e dönmekle ilgilendiğini açıkladı:



"Hayır, işim bitmedi. Neler olacağını göreceğiz. Doğrusu, kesin bir şey söyleyemem. Ama, bir şeyleri halletmeye uğraşacağım. Oynamayı çok seviyorum. Biliyorsunuz ki geçen yılı KOVID nedeniyle kaçırmıştık ama geri dönüp şampiyonluk unvanımızı koruma şansımız oldu. Bu süreç benim için eğlenceliydi."



Johnson, en son NBA'de 2018 yılında Houston Rockets'ın bir üyesi olarak boy göstermişti. Ertesi yıl BIG3 ligine katılan 40 yaşındaki oyuncu, Triplets ekibi ile ilk sezonunda bir şampiyonluk kazanmıştı.



