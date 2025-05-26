Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira ligde kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oyunla golleri bulduklarını belirtti.



İkinci yarıya iyi başlayamadıklarını ifade eden Pereira, "Bu dakikalarda maalesef golü de yedik. Konyaspor aldığı riskle başarılı oldu. Daha sonra oyuncularım kendine geldi. Çok iyi savaştılar. Çok zorlu 8 maç oynadık. Oyuncularıma fedakarlıklarından ve hedefe ulaştıklarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.



Pereira, Alanyaspor başkanı ve yönetim kuruluna kendilerine güvendikleri için teşekkür etti.







