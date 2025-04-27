Joao Pereira: "Beraberlikle bitseydi maçın hak ettiği sonuç olurdu"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-3 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Joao Pereira: 'Beraberlikle bitseydi maçın hak ettiği sonuç olurdu'
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27 Nisan 2025 20:18
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-3 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını söyleyemeyeceğini belirterek "Yediğimiz goller de aslında bizim hafta boyunca çalıştığımız gollerdi. Trabzonspor'un daha önce attığı tarzda goller yedik. Pozitif tarafına bakılırsa inancımızı hiç kaybetmedik, takım sonuna kadar mücadele etti." dedi.

Oyundan hiç kopmadıklarını ifade eden Portekizli teknik adam, "Soyunma odasında başarabileceğimizi gol atabileceğimizi konuştuk. İkinci yarıda 4-3'ü bulduk ama maç sonunda birçok pozisyon var 4-4'ü de bulabilirdik. Beraberlikle bitseydi tamamen maçın, oyunun hak ettiği sonuç olurdu. Şu andaki durumuzu bir kenara bırakacak olursak gelip burada 95 dakika mücadele etmek bizim açımızdan çok iyi. Trabzon gibi yerde 3 gol atmanıza karşın kaybediyorsanız bu can sıkıcı olabiliyor. Ama yine de mutlu olduğumuz pozitif baktığımız yönler var." diye konuştu.

Göreve başladığında 60. dakikadan sonra oyuncuların düşmeye başladığını ifade eden Pereira, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bugün 90 dakika çok iyi mücadele etti, yorulmadılar. Bu bizim açımızdan pozitif. Rakibimizin iyi oyuncuları ve hocası var. Bu da bizim istediğimiz sonucu almamızı zorlaştırdı. Önümüzde yeni haftamız var, daha çok çalışıp daha iyi yerlere gelmeliyiz. Önümüzdeki hafta final maçımız var. Tamamen savaş, mücadele içindeyiz. Ligde kalmak bize bağlı. 5 maçı kazanırsak kesinlikle kalıyoruz. Bu bize bağlı. Bugünkü sonuç bizi zor duruma soktu ama önümüz açık. Biz inanmaya devam ediyoruz. Kazandığımız sürece ligde kalacağız."

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