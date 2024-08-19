Joao Felix, adım adım Chelsea'ye!

Chelsea'nin Atletico Madrid'den Joao Felix'i kadrosuna katmaya çok yakın olduğu belirtildi.

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Joao Felix, adım adım Chelsea'ye!
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19 Ağustos 2024 18:51
Atletico Madrid'in kadroda düşünmediği Joao Felix için flaş bir gelişme yaşandı.

Relevo'nun haberine göre; Chelsea, Atletico Madrid'den Joao Felix'i kadrosuna katmaya çok yakın.

Habere göre, Londra devinin Atletico ile sözlü anlaşmaya vardığı ve son detayların görüşüldüğü yazıldı.

OYUNCU İLE DE ANLAŞMA SAĞLANDI

Öte yandan Chelsea'ye geri dönmek isteyen Portekizli yıldızla da kişisel şartlarda anlaşma sağandığı ifade edildi.

2023 yılında da yarım sezon Londra ekibinde kiralık olarak forma giyen Felix, 20 maçta 4 gol kaydetmişti.

Atletico ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan başarılı futbolcu, İspanyol devinin formasını ise 131 kez giydi ve 34 gol, 18 asistlik katkı verdi.

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