JJ Redick, Lakers'ın "meşru" koç adaylarından biri!

NBA'in eski oyuncusu JJ Redick'in, Los Angeles Lakers başantrenörü olarak Darvin Ham'in yerini alabilecek "meşru adaylardan biri" olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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JJ Redick, Lakers'ın 'meşru' koç adaylarından biri!
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03 Mayıs 2024 15:20
NBA'in eski oyuncusu JJ Redick'in, Los Angeles Lakers başantrenörü olarak Darvin Ham'in yerini alabilecek "meşru adaylardan biri" olduğu iddia edildi.

The Dan Patrick Show'a konuk olan ESPN'den Dave McMenamin, Redick'in Lakers'ın bir sonraki koçu olarak göreve getirilme ihtimali olan bir aday olduğunu söyledi:

"Orada bir koç değişikliği olacağını tahmin ediyorum. Ve sonra bunun kim olacağına dair bir karar vermeleri gerekiyor. Eğer bu koçluk arayışını başlatırlarsa JJ kesinlikle meşru bir adaydır, ancak şunu da söyleyebilirim ki, en az altı başka aday da vardır."

Redick, daha önce hiç koçluk deneyimi olmamasına rağmen ESPN'de üstlendiği analistlik rolüyle ve 'The Old Man & The Three' ile 'Mind The Game' gibi podcast'lerde kapsamlı basketbol IQ'sunu defalarca sergilemişti.

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